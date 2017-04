Saps a quina edat s'inicien en el sexe els joves del Bages?

Segons informació aportada pel servei Tarda Jove corresponent al 2016, més de la meitat de les noies ateses, el 61%, van iniciar relacions sexuals a partir dels 16 anys; és a dir, 16, 17, 18... El 26% les van iniciar als 15 anys i el 13%, abans d'aquesta edat.

Aquests percentatges, informa Nàyade Crespo, coordinadora del servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Bages-Solsonès, del qual depèn la Tarda Jove, són equiparables als que es donen, en general, a Catalunya.

L'any 2012 es van entrevistar 506 joves visitats als centres d'ASSIR i d'atenció als joves. L'edat mitjana d'inici de relacions sexuals es va situar al voltant dels 16 anys.

A banda de la Tarda Jove, l'ASSIR també fa atenció comunitària, amb xerrades de sexualitat i afectivitat als joves de 3r i 4t d'ESO dels instituts d'educació secundària del Bages i el Solsonès. En total, el 2016 en va fer a 31 centres, amb la participació de 1.776 alumnes entre 15 i 17 anys. Pel que fa al total de consultes a menors de 25 anys assistides als diferents centres de salut per llevadores de l'ASSIR Bages-Solsonès, va ser de 4.979. Com en el cas de la Tarda Jove, moltes estaven relacionades amb problemes ginecològics.

Una consulta minoritària, però de la qual també hi ha casos, és sobre transsexualitat i canvi de sexe. Crespo recorda que «a Barcelona s'ha creat una unitat que es diu Trànsit i que aborda aquest tema. El recurs hi és i hi poden accedir».