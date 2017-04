Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018, presenta la seva imatge oficial

Manresa ja té imatge oficial i representativa per exercir com a Capital de la Cultura Catalana 2018. És obra dels dissenyadors manresans Xevi Victori i Aida Garriga, de l'estudi Duplex Creativity, i ha estat seleccionada entre 25 propostes rebudes a través d'un concurs públic. La imatge escollida identificarà aquest esdeveniment cultural i serà utilitzada en totes les activitats, campanyes, serveis, programes i publicacions que es realitzin en el marc d'aquesta capitalitat.

L'acte de presentació de la imatge s'ha fet aquest matí al Centre Cultural el Casino i ha anat a càrrec de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo; i pels autors del disseny seleccionat Xevi Victori i Aida Garriga.

Anna Crespo ha manifestat que "estem contents per la imatge triada i per haver-nos obert al talent dels artistes a través d'un concurs públic i haver rebut 25 propostes diferents". La regidora de Cultura ha recordat que el jurat del concurs estava format, a banda de ella mateixa com a regidora, per personal tècnic de l'Ajuntament, de Fira de Manresa i de l'Escola d'Art, que han valorat "la seva qualitat gràfica i l'adequació als valors de l'esdeveniment, tenint en compte el suport a la projecció de la ciutat, la cultura, el turisme i el patrimoni i, alhora, l'optimització dels recursos gràfics i de producció".

Totes les imatges presentades havien de contenir el nom de Manresa i també incloure les paraules "Capital de la Cultura Catalana" i el número "2018". Els dissenys havien de ser originals i inèdits. El premi en metàl·lic és de 1.500 euros.

Crespo ha afegit que "a partir del 18 d'abril fins al 12 de maig, totes les propostes presentades s'exposaran a l'Escola d'Art de Manresa". L'acte d'inauguració d'aquesta mostra es farà el dijous, 20 d'abril, a les 7 de la tarda.



Les nervadures i vitralls de la Seu i el Pont Vell inspiren la imatge



A l'hora de valorar el concepte de la imatge triada, Xevi Victori ha manifestat que "les nervadures de la Seu simbolitzen els eixos que enllacen la ciutat de Manresa" i si "busquem la representació cromàtica més rica de la ciutat sense dubte ens hem de referir als vitralls de la Seu, uns elements que per separat són només peces de colors sense cap tipus de força, però que la suma d'elles i amb l'incidència de la llum, formen imatges de gran bellesa, significat i força expressiva". Metafòricament parlant, la diversitat de colors "és la diversitat social, cultural i humana de la cultura de Manresa"

La imatge s'inspira també en el Pont Vell, una de les principals entrades de la ciutat i patrimoni històric rellevant que "conceptualment ajuda a expressar la idea de connexió entre diferents disciplines i àmbits culturals".

La suma resultant d'aquests elements patrimonials de la ciutat "genera una M, de doble lectura en majúscula i minúscula, que ens serveix per ressaltar la inicial i la identitat de la ciutat de Manresa".

Pel que fa a la proposta cromàtica, Aida Garriga ha subratllat que "els cinc arcs resultats de la imatge són els cinc grans àmbits que defineixen la cultura de Manresa. Cada un d'aquests ve determinat per una gamma cromàtica diferent, que fa referència a la part artística, tradicional, de l'entorn, el patrimoni i l'àmbit gastronòmic/vinícola i les seves rodalies. Cinc grans pilars, representats cromàticament, sobre els que es construeix la cultura al nostre municipi".



Manresa va ser seleccionada l'any 2014



El novembre de 2014, la ciutat de Manresa va ser designada Capital de la Cultura Catalana 2018, una iniciativa promoguda des del 2004 per l'Organització Capital de la Cultura Catalana per tal de "contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi social de la llengua i cultura catalanes, incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi designat com a Capital de la Cultura Catalana, tant a l'interior com a l'exterior".

Manresa, Capital Cultural Catalana 2018 és un revulsiu per situar la ciutat al centre de la cultura catalana i un referent nacional. Ha de ser el catalitzador per reivindicar Manresa com a motor cultural, econòmic i social. L'esdeveniment ha de ser l'ocasió per fer més visibles els actius culturals ja existents a la ciutat i per ampliar el radi de la programació i la participació cultural envers àmbits tradicionalment menys coberts (arts visuals, noves tecnologies, diversitat, etc.).

La setmana passada, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, la regidora de Cultura, Anna Crespo; i el president de l'organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, ja van fer l'acte de presentació de les línies bàsiques per exercir de capital cultural, en la qual es van donar a conèixer els objectius, propostes de programació i de treball per garantir una organització adequada per a un esdeveniment que l'any que ve situarà Manresa com a centre neuràlgic de la cultura catalana.