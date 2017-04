«Volem tornar a ser mediterranis perquè ara som uns extraterrestres»

Fabián Mohedano (Barcelona, 1975) és diputat al Parlament per Junts pel Sí (va ocupar l´escó que va deixar Artur Mas). Pel que és més conegut, però, és pel seu treball com a promotor de la reforma horària. Aquesta setmana ha participat a Manresa en un debat sobre el tema proposat pel cicle 3Ct coorganitzat per Gest!, les universitats de la ciutat i el CTM. Hi van assistir mig centenar de persones, i això que era a les 6 de la tarda, dues hores abans del que solen començar la majoria dels actes públics convocats a casa nostra.

Segur que més d´una vegada li han dit allò que som mediterranis i que no podem funcionar igual que un alemany o que un suec. Què contesta?

Que nosaltres el que volem és tornar a ser mediterranis perquè el que som ara és uns extraterrestres. Mentre els italians i els portuguesos tanquen les botigues a les 7 de la tarda, sopen a les 8, dinen a la 1 i, majoritàriament, la gent, a partir de les 6-7 de la tarda ja és a casa, nosaltres, els catalans i espanyols, tot ho fem dues hores més tard. Per tant, no és un tema de clima sinó un fenomen socioeconòmic dels anys 60, de la pluriocupació i les hores extra, que va provocar uns canvis que afecten, sobretot, els àpats i les hores de son.

Els avantatges de la reforma.

Sobretot, el que plantegem és que és un tema de salut. Fa referència al benestar de les persones. Tots els catalans i catalanes hem perdut una hora de son sencera que hem de recuperar. No dormir bé comporta comprar més números de la loteria per tenir una malaltia cardiovascular; no esmorzar a l´hora que toca -només dos de cada deu esmorzen a primera hora del matí- vol dir tenir més números per patir un càncer. Dinar i sopar després de les 3 de la tarda i de les 9 de la nit, respectivament, pot contribuir a engreixar-se i a tot això de què estem parlant. El percentatge d´obesitat infantil ja està gairebé igualat amb el dels Estats Units. Tenim un problema, no només de què es menja sinó de quan es menja. Som líders en accidentalitat de la gent desplaçant-se al treball. Són horaris rígids; alguns, amb jornada partida. No hi ha teletreball, la xarxa de transport públic és la que tenim i tot això condiciona a agafar el cotxe, trigar molt en el desplaçament i tenir accidents. La primera causa de mortalitat laboral és l´accident de cotxe. Tenim les dones més estressades del planeta. Gent que treballa, que fa cures i que després és activista; al final, això peta per alguna banda. Tenim una accidentalitat laboral alta, també. Hi ha d´haver un fil de vinculació alt amb les hores de descans. Si estàs veient Gran Hermano fins a les 2 de la matinada i l´endemà has d´estar tallant peces davant d´una màquina a les 8, aquí hi ha un problema.

Anar més tard té algun avantatge, per petit que sigui?

Cap. Des dels primers sapiens, el primer que fèiem era carregar forces al matí esmorzant ben fort, quan el sol era a dalt de tot dinàvem, quan es ponia sopàvem i quan era de nit dormíem. Hem deixat de fer això i ho fem tot dues hores més tard. Només assemblant-nos a la mitjana europea seria un canvi molt substancial.

Hi ha alguna mà fosca que, per interès, ho vulgui impedir?

No. Si hi ha alguna mà fosca és la ignorància de la gent, de dir que és una qüestió del clima o cultural; i els incrèduls, els que diuen: no us en sortireu, és impossible. I, contra l´exèrcit d´incrèduls i d´ignorants, el que fem és molta pedagogia. En aquests tres anys, tots els passos que havíem previst els estem complint. Estem a les portes d´un gran pacte nacional. Crec que d´aquí a deu anys podrem dir: te´n recordes de quan sopàvem a les 10 de la nit?

Tornem a la qüestió del principi. Imagini un poble de la costa a l´estiu: el mar, el sol, la cerveseta... I anar a dormir a les 10?

No. Ningú no ho està dient. El que estem dient és que regulem els àpats i les hores de son, però, després, cadascú que faci el que li doni la gana, i hi ha moments per a tot. Una cosa és que de 365 dies te´n vagis a dormir 300 0 280 a una hora més saludable i, després, que hi hagi dies de cap de setmana o de l´estiu que facis un altre horari. No estem plantejant la reforma per dir a la gent el que ha de fer sinó per possibilitar-los que puguin decidir. Ara és al contrari.

Quin horari fa vostè?

Jo puc dir que sóc una persona molt afortunada perquè al Parlament de Catalunya ja hem fet la reforma horària. Des d´aquesta legislatura comencem a les 9, acabem a la 1, tornem a les 3 i acabem a les 6. Què em passa a mi? que no puc quedar amb ningú per dinar al migdia perquè ningú no pot dinar a 2/4 de 2, però el que volem és que el Parlament no sigui una excepció sinó que sigui la norma.