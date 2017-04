Retiraran les gàbies de la Bonavista després d'11 anys sense servir per a res

L´abril del 2006, l´Ajuntament de Manresa va obrir al públic el parc infantil de la Bonavista, un espai envoltat d´estructures metàl·liques reixades per on havien de créixer plantes enfiladisses. Onze anys després, la cortina vegetal que havia de resguardar els usuaris del brogit del trànsit no s´ha acabat de conformar, ni ho farà, perquè amb les obres de la nova rotonda es desplaçarà el parc infantil, però no l´estructura metàl·lica.

El regidor de Planejament i Projectes Urbans, Marc Aloy, ha assegurat, requerit per Regió7, que «les estructures metàl·liques no es traslladaran».

El projecte de transformació del sector de la Bonavista inclou el trasllat de l´actual parc infantil. Com que es tracta d´un equipament molt utilitzat pel barri, l´Associació de Veïns Vic-Remei va demanar no perdre´l. L´Ajuntament va decidir reubicar la zona de jocs i substituir els que estiguin en mal estat. Segons Aloy, «el que no es traslladarà és l´estructura metàl·lica, perquè al punt on va no hi cap, tot i que al parc hi haurà algun element amb vegetació».

La rotonda ha d´estar feta abans de final d´any, així que al parc, tal com ha estat configurat des de l´any 2006, li queden pocs mesos de vida.

El parc va ser plantejat com un espai amb un entorn densament arbrat amb clarianes delimitades per estructures metàl·liques que s´aguanten sobre tambors elevats de reixa també metàl·lica, per la qual es preveia que hi creixessin plantes enfiladisses que configuressin un entorn vegetal de colors canviants al llarg de l´any.

Una part dels jocs infantils que s´hi van instal·lar provenien dels que s´havien hagut de retirar del carrer de Sant Joan d´en Coll, i uns altres van ser de nova adquisició.

L´actuació va afectar una superfície de 1.417 m2 i va tenir un pressupost de 80.000 euros. La vegetació ha tapat una petita part de les reixes però ha quedat molt lluny de conformar una cortina verda per esmorteir el soroll del trànsit en aquest punt neuràlgic.

Aquest parc va ser precursor del de la plaça Catalunya, on les reixes metàl·liques van provocar tal rebuig ciutadà que es va decidir, mitjançant una consulta popular, anar-les desmuntant. En cap dels dos punts, la innovadora aposta ha reeixit.