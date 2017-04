Una antiga joia del modernisme relegada a l'oblit després d'acollir alumnes i platós de la televisió local

El xalet de Casa Caritat va caure en l'ostracisme fa aproximadament un quart de segle i, malgrat la voluntat de veïns i successius governs municipals de recuperar l'antiga escola, no s'hi ha fet cap actuació perquè aquest edifici històric de la ciutat tingui un nou ús. La neteja d'ahir, organitzada per l'Esplai Vic-Remei, és una declaració d'intencions dels membre de l'entitat i de veïns del barri perquè l'equipament –antigament, un dels símbol de l'arquitectura modernista a la ciutat– no caigui en l'oblit i es prengui consciència de la importància de no perdre aquest edifici històric.



«Ens agradaria que s'hi fessin actes que dinamitzin el barri. Els estius fem els concerts de divendres, i s'hi podria traslladar aquesta activitat el dia que plogués. A part, creiem que s'hi haurien de fer millores i donar-li un nou ús perquè estem parlant d'un edifici antic de Manresa», explica el president de l'Associació de Veïns de Vic-Remei, Vicenç Cano.



Les portes del xalet de Casa Caritat es van tancar definitivament al principi de la dècada dels 90, quan l'extinta Tele7, precursora de TVM, va abandonar l'espai. Abans de plató televisiu, l'interior havia servit d'escola de pàrvuls, dirigida per les germanes carmelites, com a sala d'actes quan l'augment del nombre d'alumnes va obligar a traslladar-hi els nens, i també hi va haver les aules dels nens asilats dels germans de les Escoles Cristianes.



És un edifici històric de la ciutat que ha quedat oblidat, malgrat alguns intents per recuperar-lo.



«Els anys 90, l'associació de veïns va fer un intent d'adquirir l'equipament, però no vam tenir èxit. Des de fa gairebé un quart de segle és un espai deixat de la mà de Déu que el temps va degradant a passos de gegant», afegeix el representant veïnal.



Però al complex no s'hi ha fet cap obra de millora i ja no és el que era. Al principi de segle XX va esdevenir un dels edificis emblemàtics de la ciutat i va ser una de les joies de l'arquitectura modernista de Manresa, amb la majestuosa torre i la seva singular teulada. Elements distintius dissenyats per l'arquitecte Alexandre Soler March, al principi dels anys 10, i que van ser destruïts en les obres d'ampliació projectades el 1940 per l'arquitecte Josep Carreras Yellestisch.