El Barri Antic viu la seva 'festa major'

Fins i tot hi va haver havaneres. Sumada, l'oferta d'aquest cap de setmana al Barri Antic de Manresa ha conformat un complet programa, talment com si es tractés de la festa major d'un poble.

Dissabte, mentre a la plaça del Mercat es celebrava el mercat Somiatruites, a la poc utilitzada plaça d'Icària, els amants de la cervesa artesana hi trobaven una petita mostra feta a la seva mida. A la tarda, dins de les noves festes de primavera a la plaça Gispert, hi va haver havaneres amb Mar i Terra, que van seguir un públic heterogeni. A la nit, tant dissabte com diumenge, hi havia jazz al restaurant Vermell. I diumenge al migdia, hi havia actuació castellera a la plaça de Sant Domènec de la colla local, els Tirallongues, amb els Bordegassos de Vilanova i els Castellers del Riberal.

La participació va ser irregular: fluixeta al mercat Somiatruites, si bé les famílies que van gaudir de l'actuació de la Cia. deParranda a mig matí s'ho van passar molt bé; de menys a més animada a la mostra de cervesa artesana rere el carrer de Sant Francesc, i amb una quarantena de persones a les havaneres a la Gispert on, diumenge, a les 12 del migdia, van actuar els bastoners de Manrússia Van del Pal i que proposa activitats la majoria dels caps de setmana fins al 17 de juny.

El mercat Somiatruites va repartir set paradetes sota els porxos de la plaça del Mercat, on preveu instal·lar-se el segon dissabte de cada més, coincidint amb el mercat de brocanters que es fa a la plaça d'Europa. Hi havia pintures, joies, il·lustració, etc. Susanna Ayala, una de les promotores d'aquest mercat autogestionat, explicava que vol ser «una petita galeria d'art de proximitat al carrer amb peces úniques». A l'hivern van fer la prova i ara ja volen guanyar regularitat. Explicava que tenien moltes places per triar, però que van escollir on hi ha el mercat de Puigmercadal per «retroalimentar-nos». Aina Martí, que hi venia barrets, fulards i diademes, tot fet a mà, admetia que «falta gent», però es mostrava esperançada amb què la ciutat conegui el mercat i se'l vagi fent seu. Albert Codina, visitant , celebrava la proposta perquè «falten coses».

Més oferta per fer de dia

Javi Giménez, a la plaça d'Icària, lamentava que el cap de setmana, a Manresa, «falten coses per fer durant al dia». Un amic que l'acompanyava, hi coincidia, criticant que «la majoria són iniciatives particulars, però n'hauria de fer l'Ajuntament».

La proposta a la Icària, que va incloure la mostra de cerveses Guineu de Valls de Torroella, La Pirata de Súria, La Calavera de Ripoll i Capfoguer de Santa Coloma de Gramanet; d'actuacions de discjòqueis, esmorzars i paella, ha estat iniciativa de la Taverna dels 7 Turons, que a l'estiu posa les taules en aquest espai i que ha celebrat, amb la mostra, el seu segon aniversari.

Marta Vidal, responsable de la taverna, explicava que la intenció és fer la mostra un cop l'any i que respòn a la seva aposta per la cervesa artesana. Aposta que ja s'ha traduït en el seu local, on hi tenen marques artesanes.

En el cartell per anunciar la jornada hi van posar que la plaça Icària està al Barri Vell baix. Vidal comentava, ahir, que ho van fer per reivindicar aquesta part del centre històric, on no sempre arriben les activitats que es fan per atraure-hi gent. Entre el públic, hi havia clientela, però també gent nova.