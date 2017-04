La benedicció de Rams a Crist Rei aplega unes 600 persones

Unes 600 persones han assistit, aquest migdia, a la benedicció del Diumenge de Rams a la plaça de Crist Rei de Manresa. En total, a la capital del Bages, entre les que es van avançar dissabte i les que hi va haver diumenge, s'han fet una vintena de benediccions en diferents parròquies, esglésies i capelles de la ciutat. La de Crist Rei, però, és la més participada per la seva centralitat i pel generós espai de la plaça, que s'ha tornat a omplir.

Després de beneir els rams de llorer i els palmons, a càrrec del rector de Crist Rei, mossèn Estanislau Corrons, s'ha celebrat una missa a l'interior de l'església.

Els que no hi han assistit, han pogut seguir l'exhibició dels Armats de Manresa, que a primera hora del matí han fet el canvi de banderer i, després d'esmorzar, han anat a l'Hospital de Sant Andreu i a la residència Montblanc. Avui també hi havia actuació castellera del Diumenge de Rams dels Tirallongues a la plaça de Sant Domènec.