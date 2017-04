Collbaix renova l'estelada en una matinal festiva

Arxiu particular

Hissada de l´estelada Arxiu particular

Aquest diumenge al migdia es va fer la renovació de l'estelada que hi ha al cim del Collbaix, en un acte organitzat pel Centre Excursionista de la Comarca de Bages i l'ANC de Manresa, que la coincidència amb l'inici de Setmana Santa i el Diumenge de Rams va fer una mica menys concorreguda que en altres edicions. Amb tot, la matinal va complir l'objectiu i els que hi van anar van gaudir signant i hissant l'estelada.

Com que el el juliol passat una bretolada va obligar a canviar l'estelada, la d'aquest diumenge no estava tan perjudicada com altres anys. A banda de la hissada de la bandera, l'acte va incloure un esmorzar i l'excursioneta fins arribar al capdamunt del Collbaix.