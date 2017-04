Un ferit lleu en un accident a l'accés des de Sant Vicenç de Castellet a la C-55

Un accident a la C-55 va deixar dissabte a la tarda un ferit lleu que va ser traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Dos vehicles van col·lidir en el punt d'accés a Sant Vicenç de Castellet, en el carril que va en direcció a Barcelona, a les 4 de la tarda i els Mossos van haver de tallar la via durant vint minuts per auxiliar el ferit i retirar els vehicles. El Servei Català de Trànsit informa que durant aquesta estona hi va haver un quilòmetre de retencions i a les 5 de la tarda els cotxes encara circulaven amb lentitud. Un dels vehicles involucrats en l'accident de trànsit va bolcar. Fins al lloc de l'accident es van desplaçar dues dotacions dels bombers, que no hi van intervenir, i dos vehicles del SEM.