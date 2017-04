Neteja per recuperar un edifici històric

La quantitat de runam que hi havia a l'interior del xalet de Casa Caritat era l'evidència de 25 anys, aproximadament, d'abandonament d'aquest històric edifici que ha acollit des d'escoles fins a platós de televisió. Una seixantena de persones van respondre ahir a la crida de l'Esplai Vic-Remei per retirar la gran quantitat de fustes i ferros que s'hi emmagatzemaven, i netejar la sala gran de l'interior, amb l'objectiu de recuperar l'equipament en el futur i poder fer-hi obres de millora per traslladar-hi la seu de l'esplai.



Entre la runa hi havia material que evidenciava la història de l'edifici, com uns plafons de l'antiga Tele7, el canal precursor de Televisió de Manresa, i diferents plànols antics, esgrogueïts pel pas del temps. «Ara compartim el local amb altres entitats, però l'esplai té actualment 120 nens i 21 monitors i per aquest motiu necessitem el xalet, per poder desenvolupar-hi còmodament les nostres activitats», explicava ahir Maria Ontiveros, monitora de l'Esplai Vic-Remei.



L'agrupació ha presentat un projecte en els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Manresa en què proposen obres de rehabilitació, valorades gairebé en 50.000 euros, per garantir la seguretat a l'interior del xalet de Casa Caritat, malmès pel pas del temps. En la neteja d'ahir també hi van participar veïns del barri.