Desallotgen catorze pisos d'un bloc per un matalàs incendiat

La matinada de diumenge sis dotacions dels Bombers es van desplaçar a la prolongació del car-rer del General Prim, on un matalàs que va cremar al tercer pis del número10 del vial va obligar a desallotjar els veïns dels catorze pisos de l'immoble, que van poder tornar a les seves cases al cap d'una mica més d'una hora. En el pis de l'incendi no hi havia ningú.



L'avís es va donar a 2/4 de 3 de la matinada. El matalàs va cremar, per causes que es desconeixen, entre el passadís i el vestíbul del pis. Va afectar les portes i les persianes de l'entrada i a la resta de la vivenda només hi va generar fum.



L'actuació no va necessitar gaire estona, i a les 3 de la matinada i 51 minuts els veïns van poder tornar a les seves cases sense problemes i sense que hi hagués cap ferit.