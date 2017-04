Formació professional, una opció d'èxit

D'ençà de l'octubre del 1968, quan es va fundar el centre amb el nom d'Escuela de Maestría Industrial, l'institut Lacetània estem ja en el camí dels 50 anys al servei de la Formació Professional de les persones, de la qual som, ara com ara, un dels centres públics de referència a Catalunya. Amb l'objectiu de mostrar i demostrar quina és la realitat de la FP, aquest article vol ser l'arrencada d'una sèrie d'entrevistes a exalumnes del centre, i també de la Politècnica, alguns dels quals hi han arribat a través de les nostres aules, perquè expliquin la seva experiència.



La nostra oferta educativa inclou estudis d'ESO, de batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, programes de formació i inserció (PFI) i cursos de preparació per a la incorporació als graus superiors, donem servei a més de mil quatre-cents alumnes de les diferents etapes educatives, i comptem per a això amb més d'un centenar de professors en el nostre equip i d'unes deu persones d'administració i de serveis.



Però, d'ençà que el centre es va fundar, s'ha anat modificant l'estructura organitzativa per adaptar-la a les necessitats canviants del mercat laboral i oferir tota una carta de serveis d'FP, que van des de la formació professional reglada, la formació contínua i ocupacional, els serveis d'orientació i assessorament acadèmic i professional a les persones, els serveis d'innovació per a empreses i els serveis d'emprenedoria per a alumnes, fins a la borsa de treball.



Els reptes de la formació professional al nostre país són grans: a nivell pedagògic, treballem estratègies per potenciar les competències clau dels futurs treballadors (coneixement i ús de les llengües estrangeres, domini de les eines TIC, capacitat de treball amb equip, responsabilitat, iniciativa, relació interpersonal, disponibilitat per aprendre...), però, de tot, el major repte que tenim és en l'orientació acadèmica i professional: Catalunya manté des de fa molts anys uns índex de població amb estudis universitaris lleugerament per sobre de la mitjana europea, però la principal anomalia de la nostra estructura de qualificacions és l'elevada concentració de població amb nivells de qualificació baixos i el dèficit de professionals amb nivells intermedis, que, per altra banda, són els més demandats per les empreses.





Inserció laboral del 48, 83 i 100%



El nostre darrer estudi d'inserció laboral corresponent al curs passat demostra que, pel que fa als cicles formatius, el 48% dels alumnes de grau mitjà i el 83% dels de grau superior troben feina després de menys d'un any d'haver-se graduat. En algunes famílies professionals, l'índex d'inserció és del 100%, i fins i tot tenim casos en què l'oferta laboral és superior al nostre nombre d'alumnes.





La necessitat de les empreses



La FP s'ha tret els prejudicis del passat i ha esdevingut, per mèrits propis, una opció d'èxit professional. Les empreses d'avui tenen necessitats de tècnics mitjans i superiors encara per cobrir, i serà cosa de tots plegats equilibrar la campana formativa dels treballadors a la realitat industrial del país, millorant l'orientació i la informació entre el jovent i la població en general. No en va, en altres països, de la formació professional en diuen formació vocacional.



És per aquest motiu que hem cregut que qui millor podrà explicar-ho de primera mà són els mateixos protagonistes, els exalumnes. Volem encetar una ronda d'entrevistes a nois i noies que han passat per l'experiència de fer uns estudis de formació professional en el nostre centre, i que siguin ells els que ens donin el seu punt de vista sobre com van arribar a decidir orientar el seu itinerari formatiu cap a la FP: quines motivacions personals els van dur a escollir una família professional determinada, quines sensacions i experiències han tingut en el seu pas pels estudis, què els ha aportat des d'un punt de vista personal i, sobretot, quina aportació i valor els ha suposat aquest tipus de formació en l'àmbit laboral i quina visió tenen de la realitat laboral i formativa de les empreses un cop s'han inserit laboralment.



La intenció és intentar, mitjançant aquestes experiències d'èxit, fomentar les vocacions en aquests estudis, tan necessaris per al teixit empresarial del nostre país, i que són una gran opció de futur per a les persones que els cursen. Per tant, volem donar veu a les persones que, d'una forma o altra, per mitjà de la formació, han fet de la seva vocació una professió.





(*) Toni Arnaste és cap d'estudis de Formació Professional de l'Institut Lacetània de Manresa