La majoria de semàfors de Manresa són vells i s'han de sincronitzar a mà

Molts conductors que han aturat el cotxe a Manresa davant d´un semàfor vermell han vist en més d´una ocasió com els vianants també s´esperen durant molts segons a la vorera que el seu semàfor es posi de color verd. Una incoherència que estranya els qui són darrere el volant i els qui passegen, i que es deu al fet que la majoria de semàfors de la ciutat no estan sincronitzats automàticament entre ells. En plena època de les smart cities, i l´ús de les noves tecnologies per a un funcionament més eficient de les ciutats, una gran part dels semàfors de la capital del Bages encara no han fet el salt en el temps per entrar al segle XXI.

Més enllà de semàfors que alenteixen el pas dels vianants i d´altres per a vehicles que pocs conductors comprenen -i que segons l´Ajuntament tracten de millorar la circulació-, hi ha semàfors que de vegades es desajusten i, per tant, la sincronia amb els que hi ha al voltant no és correcta. Tot i que l´Ajuntament en fa revisions, reconeix que es desajusten i que per aquest motiu han d´estar sotmesos a una inspecció periòdica.

Els semàfors de Manresa canvien de color depenent del temps que se´ls ha assignat en els reguladors que hi ha repartits en els carrers, i cada un en pot regular un conjunt important. Els tècnics han d´indicar a través dels rellotges que hi ha a cada aparell el temps en què poden passar els cotxes i quant s´han d´esperar els vianants, seguint els criteris establerts per garantir la millor circulació.

El problema és que els temporitzadors no estan sincronitzats automàticament entre ells perquè la majoria de reguladors que hi ha a la ciutat són antics i, per tant, els tècnics es veuen obligats constantment a revisar-ne la sincronia.

Els centenars de semàfors que hi ha a Manresa funcionen a través de 53 reguladors que controlen els segons que han d´estar en vermell o en verd cada un d´ells. Tot i que cada un pot marcar el temps d´un conjunt important de semàfors a cada cruïlla, en els car-rers menys transitats també n´hi ha que només en regulen un de sol.

La revisió constant dels tècnics del sistema semafòric és imprescindible en una ciutat com Manresa -sobretot en els carrers que registren un volum important de vehicles- perquè han de funcionar com un organisme harmònic que garanteixi la circulació de cotxes i vianants.



Les TIC del trànsit



Conscients que els aparells que permeten la sincronia entre diferents semàfors han quedat antics, els responsables de l´Ajuntament n´han col·locat de nous, i amb una tecnologia més moderna, que garanteixen una coordinació automàtica entre ells que i, per tant, no es desajusten. No necessiten que constantment un tècnic els revisi per ajustar-los manualment.

De moment, només hi ha reguladors propis de les smart cities en les carrers més transitats i, per tant, es concentren en alguns trams de la carretera de Vic i les Bases de Manresa. L´objectiu és que la circulació sigui el màxim d´impecable i no es repeteixin escenes que deixen amb cara d´interrogant conductors i vianants, quan veuen que el semàfor per a cotxes i el que dóna pas als que van a peu són vermells a la vegada.



L´any que ve sis cruïlles tindran sistemes moderns

El 2018 ha de ser l´any en què als carrers de Manresa començarà a haver-hi tecnologia més moderna que gestioni el sistema semafòric. El canvi s´aplicarà en sis cruïlles: carretera de Cardona amb carrer Era Esquerra; carretera de Cardona amb carrer Bruc; carretera de Cardona amb carrer Dos de Maig; carretera de Cardona amb carrer Capità Cortès; carretera de Vic amb carrer Sant Joan; i avinguda de les Bases amb carrer Indústria.

En aquests carrers hi haurà nous reguladors que substituiran els antics. De fet, l´avenç tecnològic obliga a aquesta aposta per adquirir uns aparells més moderns, ja que actualment no existeixen recanvis per als reguladors que fan funcionar la majoria de semàfors de la ciutat. Seran reguladors electrònics d'última generació, que es poden connectar directament a ordinadors i que permeten la seva gestió integral i la sincronització semafòrica a través del sistema de posicionament global GPS. Un nou sistema que permetrà gestionar els semàfors amb més precisió i garantir una millor circulació dels vehicles.

El que permet la tecnologia GPS, aplicat en la circulació de la ciutat, és que diferents conjunts de semàfors puguin estar connectats entre ells, i per tant hi hagi una sincronia automàtica, sense que hi hagi cables que els comuniquin. D´aquesta manera, s´eviten els costos per connectar amb cable els reguladors.