Els visitants de l'ExpoBages 2017 podran convertir-se en diables de Xàldiga

L´Expobages Ascensió 2017, que se celebra del 19 al 21 del proper mes de maig, oferirà l´oportunitat d´experimentar la sensació de convertir-se per uns minuts en un diable, com els que poblen carrers i places per les festes més significatives del país. La iniciativa serà possible gràcies a Diables de Xàldiga, que tant dissabte a la tarda com diumenge al matí, ocuparà la plaça del Puigmercadal amb la intenció de promocionar la cultura popular.

Qualsevol visitant, gran o petit, podrà fer de diable i saltar sota el foc de les carretilles, que són els petards que es col·loquen en un extrem d´una maça i que, una vegada encesos, generen un efecte de paraigua d´espurnes. El preu serà simbòlic, d´un euro per carretilla. Els atrevits hauran de portar la roba adequada per a l´activitat i, en el cas que no sigui així, els mateixos components de Xàldiga proporcionaran una bata de diable.

El dissabte les activitats programades per la popular entitat manresana començaran al voltant de les 5 de la tarda i es perllongaran fins a les 10 del vespre. L´endemà serà de les 10 del matí a les 2 de la tarda. En el decurs de la dues jornades l´espai estarà amenitzat musicalment amb un DJ i s´oferirà la possibilitat que qualsevol persona que li agradi la música pugui actuar en directe. També es disposarà d´un servei de bar amb beure i menjar, i vendrà productes propis de la seva activitat: samarretes, mocadors, barrets, etc. Es posaran a la venda tiquets a 1 euro per a un sorteig d´un lot de petards per Sant Joan i d´articles lliurats per comerços. A més, hi haurà la campanya ´Apadrina una Carretilla´ per la mateixa quantitat de cara a la futura Trobada de Diables que se celebrarà a Manresa.

Aquest serà el cinquè any consecutiu que l´ExpoBages Ascensió se celebra al centre de Manresa i que suma esforços organitzatius entre Fira de Manresa i la UBIC.