La web de Manresa Turisme es renova per poder vendre-hi els productes turístics

La web de Turisme de Manresa s´ha renovat de cap a peus. Tots els usuaris que entrin a http://www.manresaturisme.cat veuran que la pàgina és totalment diferent. S´ha mantingut el domini, però els continguts interns s´han renovat per adaptar-los a les noves necessitats dels usuaris i del mateix Ajuntament.

La nova web ha estat presentada aquest matí pel regidor de Turisme i Festes, Joan Calmet, i el gerent de Fira Manresa, Albert Tulleuda; els quals han estat acompanyats per la tècnica de Turisme, Sònia Martin; i el tècnic de Sistemes d´Informació, Xavier Forradelles.

Com a novetat principal, la nova web permet la venda directa de productes turístics, com les entrades a visites guiades o al Carrer del Balç, però també de les noves propostes que aniran sorgint al llarg de l´any. Com a motor de venda, s´ha arribat a un acord de col·laboració amb Bages Terra de Vins, que ha creat una plataforma que permet la venda de productes turístics.

Pel que fa als continguts, Albert Tulleuda ha explicat que s´han ordenat totalment en funció de les línies estratègiques de turisme. Així, la disposició és més coherent, atractiva i funcional. Les línies estratègiques de turisme són: Cultura, Espiritualitat (aquest apartat s´ha ampliat per adaptar-lo al projecte Manresa 2022), Natura (amb recomanacions de rutes i espais verds) i Enoturisme, amb un recull dels cellers de la DO Pla de Bages i també amb visites enoturístiques.

També s´hi ha afegit un apartat general anomenat Ciutat, amb informació de caràcter pràctic que pot ser d´interès per a visitants de la ciutat, com informació sobre com arribar-hi, on dormir (ordenat per tipus d´allotjament), oferta gastronòmica i de restauració (ordenada per localització), etc.

L´agenda també ha estat reformada, i absorbirà informació de l´Apuntador, el punt de consulta bàsic per saber què passa i què es pot fer a Manresa quant a cultura, formació i esport. Tulleuda també ha destacat l´apartat dedicat a la "Manresa al món" on es poden veure tots els llocs del món on apareix el nom de Manresa o Cardener, una informació "que mostra la fortalesa al món de la influència ignasiana".

La nova web es pot consultar en tres idiomes (català, castella i anglès). S´està treballant en la versió en francés, i després del 2018 es treballarà per ampliar-la a l´italià i l´alemany. Per al gerent de Fira de Manresa, amb la nova pàgina web "no hem buscat l´espectacularitat, sinó que hem buscat que sigui fàcil, clara, endreçada, que fos una eina útil, útil per als visitants, però també una eina útil per als ciutadans; que també fos autogestinable i adaptada als formats de consulta amb mòbil i tauleta".

Tulleuda també ha subratllat que, a banda del nou web, el treball que s´ha fet i que s´anirà reforçant per dinamitzar la informació turística de la ciutat amb les xarxes socials així com a totes les apps de Turisme.

La remodelació del web s´ha dut a terme íntegrament per l´equip de sistemes d´informació de l´Ajuntament i l´equip de turisme de Fundació Fira Manresa durant 6 mesos.



Treball intens per promocionar els productes turístics de Manresa

Joan Calmet ha emmarcat la presentació de la nova web en el treball intens que està desenvolupant l´Oficina de Turisme de Manresa, per aconseguir "més visitants i generar riquesa al territori".

El regidor de Turisme i Festes ha enumerat les diferents accions que s´han desenvolupat o desenvoluparan properament dins d´aquesta fase per donar a conèixer els valors turístics de la ciutat, com ara "el conveni turístic que hem signat amb Cardona; el bon ritme de les converses amb Montserrat i Turisme Barcelona; la participació en la nova guia "Paisatges Barcelona" elaborada per Diputació i Generalitat; la presència la setmana vinent d´un estand de Manresa a la Fira de Turisme B-Travel –una fira estratègica de país amb un públic molt finalista-; la visita i els contactes de fa un mes a Roma; o la bona participació a la 3a marxa del Pelegrí, entre d'altres accions adreçades a la futura comercialització".

Per a Calmet, "estem engruixint la musculatura de l´equip de turisme i estem treballant de forma intensa i coordinada. Sabem per l'experiència de d´altres ciutats, que el creixement turístic no és ràpid, sabem que hi ha molta competència, però s´estan posant les bases necessàries i estem convençuts que a mig termini hi haurà bons resultats".



El turisme de Manresa, molt ben valorat

Durant la presentació, tant Calmet com Tulleuda han fet esment de la bona valoració que fa el Laboratori de Turisme de la província de Barcelona, el qual situa a Manresa per sobre de la mitjana de la província de Barcelona pel que a l´Índex de Reputació on line, gràcies a les opinions i valoracions a través d´Internet de les persones que visiten els llocs turístics de Manresa.