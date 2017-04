7.000 mesuraments d'olors i 125.000 preses de dades de percepció veïnal

Les valoracions dels veïns -que abans de participar en el projecte van passar una prova perquè la seva capacitat olfactiva fos avaluada- es complementen amb lectures amb un aparell anomenat Nasal Ranger.



En total, durant aquests 10 anys, s'han pres 125.000 dades de percepció i s'han fet 7.000 mesuraments d'olor. Aquest exhaustiu control ha permès al Consorci del Bages per a la gestió de residus i Aigües de Manresa prendre les mesures correctores necessàries per anar pal·liant els episodis de males olors que, segons afirma, «han passat de ser pràcticament diaris a ser residuals, pocs dies a l'any i de baixa intensitat».



Les institucions implicades i l'enginyeria que duu a terme el projecte coincideixen que s'ha aconseguit l'objectiu marcat. A més, segons el Consorci, els veïns, que es mostren molt satisfets per la millora de la situació, han volgut destacar que els seus barris ja no han de ser considerats com una zona de males olors, perquè aquesta problemàtica s'ha resolt.