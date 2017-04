Althaia s'adhereix al projecte "No puc esperar" dels malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa

Professionals d´Althaia implicats en el projecte No puc esperar !

Professionals d´Althaia implicats en el projecte No puc esperar ! ALTHAIA

La Fundació Althaia de Manresa s´ha adherit al projecte No puc esperar! de l´Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU). Es tracta d´una iniciativa pensada per facilitar el dia a dia de les persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment a causa d´aquests tipus de patologia.

L´adhesió suposa una doble col·laboració. Per una banda, tots els centres de la fundació s´incorporen al directori de lavabos disponibles. Per l´altra, Althaia, a través del servei de Digestologia i de Cirurgia, és a partir d´ara centre emissor de les targetes identificatives que es lliuren als usuaris.



Els destinataris d'aquesta iniciativa són les persones amb malalties inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats, els sotmesos a algun tipus concret de cirurgia a causa de patologia digestiva, i tots aquells que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.

Un dels problemes que més angoixa genera a aquestes persones és la necessitat contínua, i de vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això pot suposar una minva de la seva qualitat de vida.

Els pacients que formen part del projecte disposen d´un carnet que els permet poder utilitzar els lavabos dels establiments sense haver de donar cap explicació.

No puc esperar! és un projecte que té dues finalitats essencials:



Facilitar l´accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i sempre que ho necessitin.

Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats que tenen qui les pateixen.

A la web nopucesperar.cat es poden localitzar tots els lavabos adherits al projecte i trobar quins són els més propers a on es troba el pacient. La informació també està disponible a en una a l´app No puc esperar !



Malaltia inflamatòria intestinal

La malaltia inflamatòria intestinal (MII) inclou un conjunt de trastorns inflamatoris crònics de causa desconeguda que afecten l´aparell gastrointestinal. Les dues malalties inflamatòries intestinals més comunes són:



Malaltia de Crohn. Pot afectar qualsevol part del tracte gastrointestinal, des de la boca fins l'anus. Els símptomes més comuns són: moviments intestinals freqüents, diarrea, necessitat d'anar al lavabo amb freqüència, sagnat rectal, dolors abdominals, pèrdua de gana, pèrdua de pes i febre. Durant els períodes de símptomes actius, les persones afectades també poden experimentar fatiga, dolors articulars i possibles problemes cutanis. Els infants que pateixen aquesta malaltia poden presentar deficiències en el creixement i desenvolupament.

Pot afectar qualsevol part del tracte gastrointestinal, des de la boca fins l'anus. Els símptomes més comuns són: moviments intestinals freqüents, diarrea, necessitat d'anar al lavabo amb freqüència, sagnat rectal, dolors abdominals, pèrdua de gana, pèrdua de pes i febre. Durant els períodes de símptomes actius, les persones afectades també poden experimentar fatiga, dolors articulars i possibles problemes cutanis. Els infants que pateixen aquesta malaltia poden presentar deficiències en el creixement i desenvolupament. Colitis ulcerosa. La inflamació que provoca només afecta la capa interna de la paret del còlon. La diarrea sagnant és el símptoma més freqüent. Se sol acompanyar de dolor abdominal d´intensitat variable, que generalment es calma amb la deposició. Les persones amb colitis ulcerosa també poden experimentar pèrdua de la gana, pèrdua de pes, febre, fatiga, anèmia i pèrdua de fluids corporals i nutrients. Addicionalment poden aparèixer lesions a la pell, als ulls o dolors a les articulacions.



Actualment se´n desconeix la causa que la provoca. La teoria més acceptada és que la malaltia inflamatòria intestinal es presenta com a resultat de l´existència d´una exagerada resposta immune intestinal, genèticament determinada, desencadenada per un agent desconegut, com ara un bacteri comensal de l'intestí.

Tot i que no s'ha demostrat que sigui hereditària, les persones amb antecedents familiars de malaltia inflamatòria intestinal tenen una predisposició més gran a patir-la que la resta.

Els primers símptomes s'acostumen a presentar entre els 15 i els 25 anys d'edat, tot i que en alguns casos apareixen entre els 50 i els 60 i també durant la infància.

Les persones afectades experimenten períodes de símptomes actius (brots) que alternen amb períodes d'activitat nul·la de la malaltia (remissió). La gravetat dels símptomes varia en funció de la persona que els pateix i poden ser lleus, greus i, fins i tot, incapacitants. En alguns casos s'experimenten de forma gradual mentre que en altres es presenten de forma sobtada.

Encara que, de moment, no hi ha cura per a aquestes malalties, els programes d'investigació i educació que existeixen van millorant la salut i la qualitat de vida de les persones que les pateixen.