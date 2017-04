ERC permet que hi hagi cotxes a la plaça Major, fet que criticava quan era a l'oposició

A la plaça Major de Manresa és habitual veure-hi, diàriament, una tirallonga de cotxes aparcats, tot i que no hi és permès i l'espai forma part de l'illa de vianants, motiu pel qual hi ha fotomultes al carrer de Sobrerroca. Abans de formar part del govern de la ciutat, ERC va ser especialment crítica amb la permissivitat de CDC en aquest tema, però, ara que mana, tampoc no ha fet res per resoldre'l.



El 24 de març del 2015, Marc Aloy, regidor de Planejament i Projectes Urbans i d'Entorn Natural, aleshores en precampanya per als republicans de cara a les municipals del maig del 2015, va fer una piulada contundent sobre la qüestió: «13 cotxes a l'illa de vianants de la plaça Major i a ningú no li cau la cara de vergonya #oletu @ajmanresa #Manresa». La piulada anava acompanyada d'una foto on es veia la plaça Major com apareix gairebé cada dia, amb uns quants cotxes aparcats. Dies abans, el 10 de març, en va fer un altre del mateix: «18 cotxes i un camió a la plaça Major de #Manresa Ningú no diria que és una illa de vianants. @ajmanresa».



Les d'Aloy no van ser les úniques crítiques d'ERC en relació amb aquest punt. En un dels debats entre candidats que es van organitzar durant la precampanya, Pere Culell, alcaldable d'ERC i aleshores cap del partit, que després va plegar com a regidor, va retreure a l'actual alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, que, en concret, entre els vehicles que aparcaven a la plaça Major hi haguessin els dels regidors de l'equip de govern municipal, aleshores, com ara, amb CDC (en aquell moment CiU) al capdavant. Junyent va estar d'acord amb Culell que «els regidors no haurien d'aparcar a la plaça Major». Potser en aquest aspecte es va rectificar. El que és segur és que a la plaça encara hi aparquen cotxes cada dia.