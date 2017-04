«Jo mai no m'he sentit rebutjat; si respectes les persones, t'estàs guanyant el seu respecte»

Nascut a Tànger, viu a Manresa des dels 5 anys. En fa 3 que es va presentar voluntari a l'entitat veïnal

Said Ghoula (Tànger, 1973) és el nou president de l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans. Des dels 5 anys que viu a Manresa, i en fa 18 que s'està al barri. Va estudiar al Renaixença, al Lacetània i a la Joviat. Casat i amb dos fills, treballa a enginyeria de processos a Denso. Amant de l'esport, havia jugat a les categories inferiors del llavors TDK Manresa. Ara té descuidada la seva faceta esportiva i explica que per desconnectar agafa la seva moto de gran cilindrada per anar a fer un vol. Substitueix un dirigent veïnal històric, Josep Rueda. Ghoula va conèixer Rueda durant l'època que tots dos treballaven a Lemmerz. Ara li ha agafat el relleu. Fa 3 anys es va oferir com a voluntari a l'entitat i va entrar a la junta.

Pesa això de ser el substitut d'un dirigent veïnal històric com Josep Rueda?

Sí que em fa respecte per tot el que ha fet pel barri i per Manresa. Però l'Associació de Veïns és tot el grup humà. Els mèrits els ha de tenir tothom, tot i que agraeixo molt tota la feina que ha fet Rueda. Aquí se li té molt respecte i se li està molt agraït per tot el que ha fet. Estic orgullós de ser en una associació així i suplir un president que és un referent.

Quines creu que són les principals mancances del barri? Darrerament s'han queixat de l'estat de carrers i voreres...

És un problema que s'ha denunciat moltes vegades. Darrerament va venir un tècnic i vam fer un volt pel barri per mirar desperfectes, les places octogonals... Es vol fer una inversió per millorar-les. Aquí tenim el carrer Fra Jacint Coma i Galí, on els dimarts hi ha mercat, que és extremadament transitat i fa que no sembli que ets a Manresa. Si volem ensenyar el barri i Manresa, hem de tenir els carrers en condicions.

L'anterior president afirmava que cal treballar per la integració, i que un dels reptes de l'associació és recuperar la cohesió social...

Ja fa anys que s'hi treballa. La Font és oberta a tothom, però els nouvinguts s'han d'adaptar al bar-ri i a la seva gent. S'han de respectar i evitar que hi hagi guetos, perquè tots ens hem de sentir iguals.

Vostè és un exemple d'inclusió social?

Jo vaig venir molt petit. Aquí hi havia molt poques famílies magribines. Els meus pares em van donar la llibertat a mi i a les meves germanes de decidir el camí a seguir. Si tu respectes les persones t'estàs guanyant el seu respecte. Jo mai no m'he sentit rebutjat.

Fa temps que Josep Rueda havia manifestat el seu desig de deixar la presidència. Però ha costat trobar relleu. Per què no hi ha gent que treballi a l'entitat?

Som més de 2.600 persones a la Font, i a la junta i a l'associació n'hi ha molt poques i, a més a més, d'edat avançada. No ho sé, potser perquè es creuen que el volum de feina que et generarà és molt elevat. Jo voldria demostrar-los que amb una petita aportació del seu temps podríem fer molt pel barri. Tampoc no és que es tracti d'una feina, sinó que n'has de gaudir. Treballar pel teu barri, fer alguna cosa per ell et fa sentir bé. A la junta hi ha gent que fa molts anys que és aquí, i el que haurien de fer ara és gaudir de la Font.

Li va costar decidir-se?

No em van donar gaires opcions (Riu). Em va fer decidir veure què ha fet l'associació pel barri.

La Font està ben tractada ?

Jo crec que està ben vista. La Font per a Manresa és un barri amb volum important de gent. L'han de cuidar.

Creu que té bona fama?

Fa anys, no. Però qui fa aquests comentaris ara és que realment no coneix la gent de la Font. Sempre hi ha algun cabra boja, però això passa a tot arreu. És com un petit poble molt ben comunicat. Tenim de tot. Jo no ho canviaria.

Què és el millor de la Font?

La seva gent. La que ha fet la Font.

I el pitjor?

És difícil. Podríem millorar els carrers, voreres, parcs, zones verdes... Donar una imatge més neta. Per aquí passa moltíssima gent que no és de la Font ni de Manresa, que vénen al mercat, i és la imatge que estàs donant del barri i de la ciutat, i l'hem de cuidar.