Manresa ha renovat de dalt a baix el seu web de Turisme

Els usuaris que entrin al web de Turisme de Manresa ( www.manresaturisme.cat) veuran que està totalment renovat. Com a novetat principal, permet la venda directa de productes turístics. S'ha arribat a un acord de col·laboració amb Bages Terra de Vins, que ha creat una plataforma que permet la venda de productes turístics.



Els continguts s'han ordenat en funció de les línies estratègiques de turisme: Cultura, Espiritualitat (apartat ampliat per adaptar-lo al projecte Manresa 2022), Natura (amb recomanacions de rutes i espais verds) i Enoturisme, amb un recull dels cellers de la DO Pla de Bages i visites enoturístiques. També s'hi ha afegit un apartat general anomenat Ciutat, amb informació de caràcter pràctic per als visitants. L'agenda també s'ha reformat i absorbirà informació de l'Apuntador. A l'apartat Manresa al món es poden veure tots els llocs on apareix el nom de Manresa o el Cardener. La nova pàgina es pot consultar en català, castella i anglès. S'està treballant en la versió en francès i després del 2018 es treballarà per ampliar-la a l'italià i l'alemany. La remodelació l'ha dut a terme l'equip de sistemes d'informació de l'Ajuntament i l'equip de turisme de Fundació Fira Manresa durant 6 mesos.