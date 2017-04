Una trampa al camí ignasià, entre la torre Santa Caterina i el Xup

Senderistes i ciclistes que recorren el tram manresà del camí ignasià han denunciat que entre la torre de Santa Caterina i el Xup hi ha un tram on s'amaguen trampes que poden causar mal. La primavera fa florir la vegetació, i aquesta amaga una petita biga de ferro (imatge de sota) clavada al terra que ningú no sap ben bé perquè serveix, però que és just al mig del camí, entre el pal que senyalitza el sender de la ruta ignasiana i la tanca de fusta que el delimita (imatge de dalt). Més d'un cop hi ha hagut ciclistes que han topat amb la bigueta i que han anat a parar al terra. Els excursionistes també han de parar-hi atenció si no hi volen topar. Reclamen que es tregui o bé que es netegi la zona per evitar ensurts.