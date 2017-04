Althaia emetrà targetes identificatives a persones amb malalties intestinals

La Fundació Althaia s'ha adherit a la campanya «No puc esperar» que impulsa l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya. Aquestes malalties inflamatòries intestinals fa que qui les pateix pugui necessitar un lavabo urgentment i de forma imprevisible. Això afecta greument la seva qualitat de vida, ja que acaben recloent-se a casa o en entorns molt restringits per por de no trobar un lavabo en el moment necessari.



Althaia incoporarà tots els centres de la fundació al directori de lavabos disponibles. Per altra banda a través del servei de Digestologia i de Cirurgia emetrà targetes identificatives que es lliuren als usuaris. Amb aquest carnet poden utilitzar els lavabos dels establiments sense haver de donar explicacions. A la web nopucesperar.cat es poden localitzar els lavabos adherits al projecte. També hi ha disponible una app.