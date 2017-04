Canvis de trànsit i al bus urbà amb motiu de la processó de Divendres Sant

Amb motiu de la celebració de la processó de Divendres Sant pels carrers del centre de Manresa, aquest divendres, 14 d´abril, la Policia Local i la secció de Mobilitat informen que hi haurà diversos canvis de circulació:

A partir de les 2 del migdia, es prohibirà l'estacionament de vehicles als següents carrers: baixada de la Seu, Pl. Creus, Alfons XII i Guimerà

La sortida de la processó serà a 2/4 de 9 del vespre, des de la Seu, amb el següent recorregut: baixada de la Seu, Vallfonollosa, plaça Reforma, Alfons XII, Plana de l´Om, Born, Pl. Sant Domènec, passeig Pere III (1r. tram), Guimerà, Pl St. Domènec, Born, Plana de l´Om, Piques, Na Bastardes, Vallfonollosa, baixada de la Seu.

Abans del començament de la processó estaran tallats tots els accessos al recorregut. El principal tancament de circulació serà el de prohibició a l'accés a Pl. St. Domènec des de Pl. Bonavista i Cra. Cardona.

D'altra banda, el transport de bus urbà quedarà afectat de la manera següent. La línia F6 Festius Balconada variarà el seu itinerari a la plaça Bonavista, seguirà pels carrers Bisbe Comas, Verdaguer, Joan XXIII, via Sant Ignasi, Sant Marc, passeig del Riu, Folch i Torres, Bruc i carretera de Cardona, per recuperar el seu recorregut habitual.

D'altra banda, la Línia F7 Festius Mion-La Parada variarà el seu itinerari a la carretera de Santpedor, i seguidà per l'avinguda de les Bases de Manresa, Barcelona, Bruc, Prudenci Comellas, Dos de Maig, passeig del Riu, Sant Marc, via Sant Ignasi i Bertrand i Serra per recuperar el seu recorregut en direcció a la Balconada.

En aquest document es detalla els recorreguts i les parades suprimides i habiltades de cada línia.