«Les dades mostren que la xifra baixarà el 2018»

El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, ha assegurat «que amb les dades que tenim en aquests dos darrers anys, la situació ha millorat sensiblement i de cara a l'any 2018 aquesta xifra de morositat baixarà i repercutirà positivament en les finances municipals i ens situarà en una fase de més confortabilitat».



Sala també ha expressat la seva satisfacció pel tancament d'un exercici positiu pel que fa al resultat del pressupost ajustat corresponent, i que ha situat el coeficient d'endeutament per primer vegada des de l'any 2000 per sota del 80%, concretament en el 78,75%.



Sobre aquest punt, el regidor hi ha afegit que confia que aquest mateix estiu –entre juliol i setembre-, aquest endeutament estarà per sota del 75% i, per tant, «es podrà aconseguir l'informe favorable del departament de Política Financera de la Generalitat per accedir a crèdit bancari per al pla d'inversions de la ciutat».



Sala també ha valorat de forma molt positiva «el fet que en aquests moments podem garantir el pagament a proveïdors a 60 dies, tal com ja vam aconseguir l'any passat i podem garantir que continuarà passant aquest any».



Sala ha reconegut que «el principal handicap d'aquest tancament ha estat aquesta provisió per insolvències, fruit de les dades de morositat, que han desajustat el romanent de tresoreria».



El govern farà front a aquesta situació les properes setmanes, decidint si eixuga el dèficit en el pressupost dels exercicis successius, o bé demana un crèdit de legislatura, que s'hauria de tornar al final del mandat, el juny de 2019.