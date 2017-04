Les escoles FEDAC convocaran 600 persones al Kursaal per parlar d'educació

600 persones relacionades, principalment, amb el món educatiu participaran, el divendres 21 d'abril, en una sessió congressual a Manresa de les escoles FEDAC.

Tindrà lloc al teatre Kursaal, de 2/4 de 7 de la tarda a les 9 del vespre, i s'inclou en l'any congressual 2016-2017 de la FEDAC per presentar el seu nou projecte educatiu, que ha anomenat #avuixdemà i que ha elaborat a partir de 24 reptes que vol afrontar per a l'educació del segle XXI. L'àmbit a tractar a Manresa serà el Caràcter. Un equip d'educadors presentarà el projecte i hi haurà ponències de Jesús Alcoba i Lluís Font.