Ciutadans i empreses deuen 8,5 milions a l'Ajuntament de Manresa, una xifra rècord

Mai l'Ajuntament de Manresa havia acumulat una xifra tan alta de morositat: 8.508.338 euros.

El clima econòmic millora i en aquests moments els ciutadans tenen menys dificultats per pagar els tributs municipals que no pas uns anys enrere, però la comptabilitat d'una administració municipal obliga a arrossegar deutes durant un llarg període de temps fins que es consideren incobrables.

A hores d'ara, dels 8,5 milions, gairebé 5 milions corresponen a deutes tributaris que tenen 4 anys o més d'antiguitat.

La crisi que ha buidat les butxaques de ciutadans i empreses ha dificultat el pagament dels impostos i l'Ajuntament de Manresa ha de donar resposta fent una provisió de fons cada cop més gran per si aquests diners no s'arriben a cobrar mai.

Ha de quedar molt clar, però, que una cosa és la morositat (quan hi ha esperances d'acabar ingressant els diners) i una altra de molt diferent els anomenats fallits de recaptació (deutes que ja han exhaurit el seu camí i es donen per incobrables).

Pel que fa a la morositat, els 8,5 milions d'euros del 2016 són superiors als 7,2 milions que l'Ajuntament tenia pendent de cobrar el 2015 de morosos que no pagaven els seus impostos i taxes, als 7,1 milions del 2014, als 5,5 milions del 2013, als 5,2 milions del 2012; als 4 milions del 2011 o als 2,5 milions del 2010. Com es pot observar, la quantitat actual triplica la morositat registrada el 2010. Des de llavors no ha fet més que créixer any rere any i caldrà veure quan arriba a un punt d'inflexió.

Dels 8.508.338 euros de morositat actual, la gran majoria corresponen a deutes tributaris: 7.960.383 euros. Només una petita part, 547.964 euros, prové de deutes d'administracions públiques.

Pel que fa a la resta, 4.853.363 euros corresponen a impostos i taxes impagats fa 4 anys o més; 1.538.252 euros tenen una antiguitat d'entre 3 i 4 anys; 1.033.434 euros entre 2 i 3 anys; 373.414 euros entre1 i 2 anys i 161.920 euros corresponen a l'exercici corrent.

Si aquestes magnituds es comparen amb les de l'any anterior, el 2015, els deutes de les administracions públiques són pràcticament els mateixos, 547.912 euros i es registra un salt en els deutes tributaris, que eren 1,3 milions menys.

La gran diferència correspon precisament als 1,3 milions d'euros de deutes de 4 anys o més d'antiguitat. Pel que fa a la resta de franges d'antiguitat del deute, n'hi ha que pugen i n'hi ha que baixen.

El 2012, any clau



La clau es troba, doncs, en els deutes corresponents a l'any 2012, que són una quantitat considerable i, per llei, s'han de provisionar al 100% quan entren a la franja de 4 anys o més d'antiguitat.

D'acord amb les normatives pressupostàries, cada any cal fer una provisió per insolvències dels exercicis anteriors, per cobrir els deutes tributaris per cobrar.

La llei preveu que la provisió ha de ser progressiva.

En el cas d'aquest exercici, des del 5%, per als deutes de 2016, fins al 100%, per als deutes del 2012 i anteriors. Enguany, doncs, s'ha hagut de provisionar la totalitat de deutes tributaris amb l'Ajuntament de 2012, un any especialment dur de la crisi a Manresa, que va generar molts impagaments.