Una ocupació a La Caixa obté el perdó d'un deute en 4 hores

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i Contra el Capitalisme va aconseguir ahir la condonació d'un deute de 40.000 euros, segons la PAHC, a un veí de Sant Vicenç heretat d'una operació de Barclays, a mans de Caixa Bank des del 2014.



L'entitat financera va prendre la decisió després que més d'una vintena d'activistes de l'organització ocupessin l'oficina de La Caixa de la plaça Major per fer costat a les demandes d'Emmanuel Boussonga. Segons la plataforma, el cas s'estava negociant des de fa tres anys però havia arribat a un punt mort. Per això van organitzar la tancada. Tot i així, l'activitat a l'oficina es va poder desenvolupar amb normalitat.





Ocupació de 4 hores



L'ocupació va començar cap a les 11 del matí, i es va acabar unes quatre hores després. A la façana van penjar un rètol on es podia llegir: «Emmanuel, estem amb tu».



El mateix Emmanuel Boussonga va explicar a Regió7 que fa temps va adquirir un habitatge a Sant Vicenç de Castellet amb una hipoteca del Barclays. En no poder fer front als pagaments va donar les claus del pis a l'entitat financera i va sol·licitar una dació en pagament. Segons la PAHC, l'habitatge estava en males condicions i fins i tot va arribar a caure un tros de sostre del menjador.



Barclays va deixar d'operar a l'estat espanyol el 2014. CaixaBank es va fer càrrec dels seus actius i les negociacions van començar, llavors amb La Caixa.



Boussonga va assegurar que el 2014 el pis es va posar a subhasta. Estava valorat en 129.000 euros i el va comprar un fons d'inversió per 118.000. Segons la seva versió, La Caixa li reclamava la diferència, el cost del procés i uns insteressos de més de 30.000 euros «malgrat que no hi visc, que es van quedar el pis i que se'l van vendre», va explicar ahir a l'oficina de la plaça Major.



D'origen camerunès, Boussonga fa 18 anys que viu al Bages. Va denunciar també que a Manresa l'adreçaven a Terrassa, que és on es van fer càrrec de tota l'herència de Barclays. Ell reclamava, però, ser atès a Manresa perquè va fer la hipoteca a l'oficina que Barclays tenia al carrer Guimerà de la capital del Bages. Finalment van atendre la seva petició. Boussonga viu igualment a Sant Vicneç, en un pis de lloguer.



A la plaça Major es va generar certa expectació entre els vianants i també entre la gent que hi havia a les terrasses.