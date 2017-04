Les 36 propostes dels Pressupostos Participatius de Manresa

Amb l'objectiu d'oferir tota la informació i facilitar al màxim la votació, el procés de Pressupostos Participa tius 2017 fa un pas mes, a partir del proper dimarts, 18 d'abril. A les 7 de la tarda és previst que obri al públic, a la Biblioteca del Casino de Manresa, una mostra amb informació sobre les 36 propostes que han estat seleccionades i que es podran votar per tal que es puguin dur a terme, amb finançament municipal.

L'exposició es podrà veure del 18 al 28 d'abril, en l'horari habitual de la biblioteca del Casino (dilluns de 16 a 20.30h, de dimarts a divendres de 10 a 20.30 h, i dissabtes d'11 a 19h). A més, l'Ajuntament distribuirà els propers dies per les bústies de la ciutat un llibret amb informació sobre les 31 propostes.

A partir d´ara, doncs, s´inicia el calendari que ha de servir per acostar els projectes a la ciutadania perquè puguin obtenir tota la informació necessària abans de la votació. A banda de l'exposició, del 18 al 28 d'abril, i de la distribució del llibret, el calendari previst és:

-El dimecres 26 d´abril, a 2/4 de 8 del vespre, es farà la presentació i defensa dels projectes seleccionats per part de les entitats/persones, a l´auditori de la Plana de l´Om.

-El dissabte 29 d´abril s´exposaran els projectes seleccionats a la Plaça Sant Domènec.

-Els dissabtes 6 i 13 de maig s´exposaran a la Plaça de Crist Rei.

-Del 27 d´abril al 14 de maig es duran a terme les votacions, a través del web municipal i l´App Viu Manresa.

-15 de maig, presentació de resultats.

Enguany s'habilitaran més punts presencials de votació, ja que l´estudi de les dades de votacions fetes l´any passat deixa clar que hi havia dues franges d´edat amb menys participació (els joves, sobretot de 16 a 18 anys, i la gent gran), i aquest any s´ha volgut fer un esforç especial per facilitar les votacions. Així, els joves i la gent gran tindran nous espais de votació en instituts i casals de gent gran que tot just ara s´estan acabant de determinar.

Cal sumar dos punts presencials més de votació més, que seran l´OAC i el Pavelló del Congost (27-28 abril i 2-12 de maig). També es permetrà instal·lar punts de votació assistida els dies 29 a la Plaça Sant Domènec i els dies 6 i 13 de maig a Crist Rei.

S´habilitaran també estands mòbils de votació a diversos barris per acostar la votació a la ciutadania. A falta de concretar altres barris que hi estigui interessants, de moment ja s'han confirmat els següents:

2 maig. Local social AV Vic-Remei (10-12h)

3 maig. Lala polivalent Font dels Capellans (10-12h)

4 maig. Local social AV Xup (11-13h)

8 maig. Casal Escodines (10-12)

10 maig. Plaça Catalunya (11-13h)



La votació també es podrà fer a través de l'app ViU Manresa i serà la primera ocasió en què es podrà utilitzar el recent presentat Mobile ID, l´aplicació que facilita la identificació digital per fer més tràmits amb el mòbil.



El model de pressupostos participatius té una dotació de 200.000 euros, com l´any passat. Els projectes aprovats tenen un cost màxim de 50.000 euros. En aquesta edició es triaran un mínim de 4 projectes, si bé es podran tirar endavant els següents projectes més votats, fins a esgotar la partida prevista de 200.000 euros. Enguany s´ha introduït com a novetat la possibilitat que ciutadans particulars, a més d´entitats, presentin propostes.

El resultat de la votació i els projectes escollits es presentaran a l´Ajuntament l´endemà de tancar els votacions, el dia 15 de maig.

La llista de projectes definitius és aquesta:

1. "Fem rumiar el cap. Tallers de memòria amb tauletes" (AV Font dels Capellans). Tallers per fer treballar la ment de la gent gran.



2. "Stalow Fest" (Associació Juvenil Stalow Manresa). Festival esportiu, musical i cultural a Manresa.



3. Substitució de semàfors per semàfors amb botó (Jordi Pina). Introduir semàfors amb botó per fer el trànsit més fluid.



4. Avantprojecte d´ordenació de l´esplanada de la torre de Santa Caterina (AV Santa Caterina).



5. Enllumenat públic barriada cal Teleca (Pere Vinyals). Enllumenar la barriada de Cal Teleca.



6. Aïllament del sostre del pavelló poliesportiu de l´escola La Salle Manresa (Associació esportiva La Salle Manresa)



7. Manresa, capital del beisbol català, un esport per a la inclusió social (Beisbol Club Manresa). Activitats per fomentar aquest esport a la ciutat.



8. Restauració de la Plaça Pare Oriol (AV Sagrada Família). Adequar la plaça per fer-la més habitable.



9. El pati de la Torre Lluvià: un espai cultural polivalent a l´anella verda de Manresa (Meandre). Adequar l´espai i fer-hi programació cultural.



10. Adequació d´un espai d´esbarjo i d´interrelació per a gossos al Barri Antic (Montserrat Sabata).



11. Camí escolar i pla de mobilitat al barri de la Sagrada Família (Cafi Escola Ítaca). Alternatives al vehicle privat per accedir a l´escola.



12. Recuperem l´antic xalet de Casa Caritat (Esplai Vic Remei). Rehabilitar l´espai per poder-lo utilitzar.



13. Convertim el Parc del Castell en el pulmó verd del centre de Manresa (AV Passeig i Rodalies).



14. Circuit permanent de cros i caminaires a la zona del Congost (Manel Ruiz). Arranjar un espai com a circuit de cros.



15. Recuperació de la llera del riu Cardener (Fundació Rosa Oriol). Millorar la llera del riu i fer-la apta al públic



16. Adequació del camí de la riera de Rajadell al seu pas pel Xup: 3a fase (AV El Xup).



17. Instal·lació d´una carpa desmuntable sobre la pista exterior del Pavelló del Pujolet (Club Patí Manresa).



18. Beques esportives infantils (Associació Sociocultural La Xarxa de Manresa).



19. Millora de l´ambientació de la Fira de l´Aixada (Associació Manresa de Festa). Construcció de nous espais i adquisició de més banderoles.



20. Il·luminació de les places Sant Domènec i Crist Rei de Manresa (Ubic).



21. Il·luminació i arranjament del carrer Guimerà de Manresa (Associació de Comerciants Carrer Guimerà)



22. Creació d´un tram de via verda a partir de la recuperació de l´antiga via ferroviària de transport de potassa de les mines de Súria, des del pont llarg fins a les torres de Sant Joan de Vilatorrada (Esport Ciclista Manresà).



23 i 24. Millora de l´accés del Passeig Pere III al Carrer Circumval·lació (Casal Gent Gran Manresa / Josefina Pla).



25. Consolidació del Projecte "Murs Plàstics" (Associació Taula d´Arts Visuals de la Catalunya Central). Realització de murals d´autor a les parets de la ciutat.



26. Circuit lúdic-esportiu multigeneracional (Club Esportiu Egiba). Adaptar la zona del Congost per a practicar l´esport amb espais per infants, adults i gent gran.



27. Anònima 3.0. Fàbrica de Llum. Fàbrica Creativa (Vicky Garcia). Adequar la Fàbrica Anònima per a fer-hi activitats culturals diverses.



28. Fórmula Student UPC Manresa (Gerard Marmi - Dynamics UPC Manresa). Elaboració d´un monoplaça per participar a la competició estudiantil Fórmula Student.



29. Joves grans, grans joves. Trenquem l´aïllament social (Creu Roja Manresa). Realitzar activitats amb persones grans i adolescents conjuntament per crear vincles.



30. Adequació dels espais exteriors/petanca de la zona esportiva del Pujolet (Club Petanca Pujolet). Endreçar els espais d´aquesta zona.



31. Instal·lació d´una pista multiesportiva a la Plaça Milcentenari (CAE, Formació i Serveis Socioculturals).



32. Corre amb llum: circuit per a corredors amb senyalització lumínica (Club Atlètic Manresa). Enllumenar uns 200 metres del camí del Passeig del Riu per tal completar un circuit de 2 km per a corredors amb senyalització lumínica.



33. Festival Manresa Antiga 18.XXI (Creació de l´Ensemble Minorisa 18.XXI) (Roger Illa). Festival de música especialitzat en el repertori dels segles XVIII i XIX.



34. Barri Obert (Federació d´Associacions de Veïns de Manresa). Introduir educadors de barri per ajudar a joves en risc d´exclusió social.



35. Música i arts escèniques comunitàries a Les Escodines (AV Escodines). Impulsar activitats de música i arts escèniques al barri.



36. Tennis de taula a espais oberts i adequació del parc de Plaça Espanya (Yolanda Delgado – Col·lectiu tertúlies de Criança a Manresa).