Bonvehí: «quan em van gravar estàvem separats de la resta de taules»

El dinar en el què el bagenc David Bonvehí, responsable d'Organització del PDeCAT, hauria dit "si el procés acaba malament presentarem un líder autonomista" es va fer a Manresa, al restaurant el Vermell, en un sala "oberta", on hi havia d'altres taules "però asseguts a la banda l'esquerra, separats de la resta de comensals", segons ha explicat el mateix polític a Regió7.

No és un reservat, però tampoc és un lloc on sigui fàcil fer una gravació des d'una altra taula. Aquell dia, a més a més, coincidia que el conseller de Cultura, Santi Vila, també estava de visita al Bages i després de dinar amb gent del món de la cultura i del teatre al restaurant Kursaal, el polític empordanès es va desplaçar fins al Vermell per afegir-se a l'hora del cafè a la taula que Bonvehí compartia amb una quinzena de dirigents de la seva formació a la comarca.

Bonvehí s'ha mostrat sorprès pel fet que algú el pogués gravar i ha explicat que "no sé qui podria ser". Tampoc va veure ningú a les taules properes com perquè pogués enregistrar la seva veu. En tot cas, el polític bagenc es referma en la voluntat de tenir un país independent, un missatge que ha repetit manta vegades. Aquell dia, segons ha explicat a Regió7, com ja havia fet en altres ocasions en reunions similars amb dirigents de diferents comarques, a l'hora de parlar de quin seria el candidat va fer aquest plantejament de les tres possibilitats, en funció de la situació que visqui el país. I admet que el candidat del PDeCAT si el resultat del referèndum per la independència fracassa "hauria de ser una persona disposada a liderar un projecte amb autonomia, un autonomista".

El polític bagencs ha afirmat que en aquests tipus de reunions amb membres de la direcció de cada comarca acostuma a parlar "obertament" de tots els temes d'actualitat. No se n'ha amagat d'aquest plantejament de tres possibilitats de candidat, segons assegura, però "en aquests moments, amb una gravació, ha tingut ressò mediàtic, una frase". "Em sembla que no hi havia tema", conclou, després de passar, amb tota seguretat, les pitjors 24 hores de pressió mediàtica des que és a la direcció del PDeCAT.