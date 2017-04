El centre de Manresa s'omple de gom a gom per seguir la Processó

Una gentada omple aquest divendres al vespre els carrers del centre de Manresa per seguir la processó, que ha sortit puntual a 2/4 de 9 del vespre de la Baixada de la Seu, davant de la basílica. El seguici ha incorporat aquest any la Confraria de la Verge dels Dolors, que fa un parell d'anys que no hi participava.

Com sempre, els Armats encapçalen la Processó i la tanca l'Esperança Macarena, que ofereix un dels passos més esperats i que causa més aplaudiments. Enguany, aquest darrer pas ha canviat la base per carregar la figura, que porten a pes 25 portants, entre homes i dones. En total, representa un pes d´uns mil quilos, i l´estructura de la base s´ha fet més gran per guanyar comoditat. Un dels objectius de la Processó d'aquest any és que la Macarena no s'acabi separant en el recorregut de la resta de confraries. La Macarena ha sortit de la Seu a les 20:55h del vespre.

En el recorregut, després dels Armats, hi va el Pas Vivent del Crist Captiu del Poble Nou, la Confraria del Natzarè, la Unió Musical del Bages, l´Associació Reparadora Pius IX, que també du el pas a pes; la Confraria de la Bona Mort; la Confraria de la Verge dels Dolors, la Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist (pas del Sant Sepulcre), el seguici d´autoritats, amb l´arxipreste, Joan Antoni Castillo portant el reliquiari i, finalment, la Macarena.