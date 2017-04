La comitiva portarà un reliquiari amb la santa espina que guarda la Seu

Arxiu particular

El reliquiari amb la Santa Espina que es venera a Manresa. Arxiu particular

Les persones que, aquest vespre, segueixin la processó tindran l´ocasió de veure de prop el reliquiari amb la santa espina que guarda el Museu de la basílica de la Seu, que portarà el seguici d´autoritats.

Segons explica un text elaborat per al programa de la processó pel vicepresident de la comissió organitzadora, Xavier Belmonte, la corona d´espines que duia Jesucrist quan el van crucificar va ser recollida per qui va baixar el seu cos de la creu, que la va guardar i va passar a formar part del tresor imperial de Constantinoble, on va perdurar fins que l´emperador la va vendre perquè necessitava diners.

L´any 1239 el rei Lluís IX de França va rescatar la corona a canvi de diners i la va portar a França, on va quedar dipositada a l´antiga catedral de Sant Esteve de Sens. En plena revolució francesa es va trencar en tres parts i, al principi del segle XIX, la van restaurar i dipositar a la catedral de Nôtre-Dame de París.

Formada per 72 espines, algunes es van repartir i es van crear diverses relíquies, una de les quals és la que hi ha a la Seu de Manresa, on, antigament, era donada a estimar en els actes que celebrava la Congregació de la Bona Mort i Dansa de la Mort en el temple.

En un document del notari de Manresa Jaume Ça Coromina consta que la santa espina va ser portada a Manresa des de Sicília per Jaume de Mallorques, que els darrers anys del segle XIV es trobava a l´illa amb una expedició de companyies catalanes. En aquell moment va fer el lliurament personalment als canonges de la Seu de la relíquia. Quant al reliquiari de plata daurada que guarda la relíquia, va ser fet a la ciutat de Barcelona i pagat pel manresà Dr. Jaume Llagostera, el dia 4 de desembre de l´any 1632.