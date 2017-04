Els Comtals fa 4 anys que no pateixen pudors considerades «inacceptables»

Al barri dels Comtals de Manresa i, en menor mesura, al de la Balconada no es podrà garantir mai una incidència zero de les males olors a causa de la proximitat de la planta de tractament de fangs de la depuradora d'aigües i de la planta de compostatge de l'abocador de Bufalvent.



Però el que sí que s'ha aconseguit, segons les dades recollides amb la col·laboració de veïns per l'empresa Socioenginyeria –contractada per Aigües de Manresa i el Consorci del Bages per a la gestió de residus–, és passar d'una situació de jutjat de guàrdia a una altra de molt més acceptable.



Partint d'un treball que classifica les molèsties en quatre grups –acceptable, tolerable, inacceptable, intolerable–, la primera conclusió a què es pot arribar és que els Comtals fa ja 4 anys que no registren afectacions «inacceptables» i 5 anys que van desaparèixer les «intolerables».



La història es remunta al juny de l'any 2010 quan els veïns dels Comtals estaven absolutament indignats i a punt d'explotar. Un cop posades en marxa les mesures, encara van passar més d'un any en una situació en la qual mes rere mes es constataven mesures intolerables.



El veïnat va patir fins a final del 2007 una situació inacceptable, segons els mateixos barems marcats per l'empresa que realitzava el seguiment de les pudors.



L'abril del 2013 es produeix un punt d'inflexió i la situació passa a ser acceptable amb excepcions. Pel que fa a la situació actual –les darreres dades aportades pel Consorci són del desembre del 2016–, dels dotze mesos de l'any passat, en set no es van registrar incidències, i en cinc sí, però amb una repercussió que mantenia la situació dintre del que es considera acceptable. De fet, el Consorci afirma que les molèsties que es produeixen els darrers temps se circumscriuen a 6 o 7 dies l'any i són de baixa intensitat.





Canvi radical



Per valorar com ha evolucionat la situació cal recordar que l'any 2005 els veïns del barri dels Comtals passaven gairebé tots els dies del mes empudegats. Cinc anys després, les incidències es van reduir a entre 5 i 7 dies al mes i, ara, es dóna aquesta mateixa quantitat, però no al mes sinó a l'any.



A la Balconada, si bé la intensitat i freqüència de les pudors sempre ha estat menor, al principi hi havia entre 15 i 16 dies al mes de pudors.



A la Balconada les mesures es van començar a fer una mica més tard que als Comtals, l'octubre del 2005, i no han estat mai classificades d'intolerables, i només el gener i el març del 2006 van arribar a ser inacceptables.



Es van posar en marxa perquè durant el primer any es van poder constatar molèsties que se situaven en una gradació del 2 al 5 que es considera tolerable, però no pas acceptable. A partir del final del 2006, els valors es van situar dintre dels límits del que es considera acceptable, amb excepcions.



Amb el pas del temps les molèsties s'han atenuat molt i, des del 2014, la classificació les situa pràcticament a zero.



Un aspecte molt important és que el seguiment realitzat durant tots aquests anys ha servit per avaluar els resultats de les millores realitzades a les instal·lacions.



Un altre fet remarcable és que amb aquest seguiment s'ha dut a terme una experiència pionera en el control de les males olors perquè no es mesura el punt de partida sinó com són percebudes pels afectats. A més, l'eina utilitzada, Nasal Ranger, el primer cop que es va fer servir al país va ser a Manresa.



Per fer servir el Nasal Ranger cal aspirar l'aire pel nas, deixant obert un dels orificis de l'artefacte. Aquest aire brut es barreja amb l'aire net que entra per dos filtres. Si el forat que s'ha posat és molt petit i, malgrat això, se sent la pudor, és mal senyal. El pitjor és el 60; el millor, el 2. Als Comtals van arribar al 30.



Actualment encara hi ha una desena de veïns de la Balconada i els Comtals que participen de forma totalment desinteressada en aquest projecte. Tenen a casa seva uns formularis que han d'omplir cada dia per avaluar si han sentit pudor, el tipus i la intensitat.