Bonvehí porta la gravació a la Fiscalia i el PDeCAT exigeix a ERC que l'aclareixi

El secretari d'organització del PDeCAT, el bagenc David Bonvehí ha anunciat aquest migdia que portarà a la Fiscalia la gravació i filtració de la conversa privada en la que se'l sentia assegurar que la formació podria presentar un candidat de perfil autonomista en el cas d'una hipotètica desfeta en unes noves eleccions.

Acompanyat per la coordinadora general del partit, Marta Pascal, i emmig d'una nodrida presència de mitjans de comunicació a la seu manresana de la formació al carrer d'Alfons XII, Bonvehí ha centrat tota la responsabilitat de les seves paraules en la seva persona, deixant al marge el PDeCAT.

En nom del partit, Marta Pascal ha explicat que un cop el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha admès que les veus que s'escolten a la gravació realitzada al restaurant manresà El Vermell sense el seu consentiment són de militants republicans (l'actual número 1 del grup municipal d'Esquerra a l'Ajuntament de Manresa, Mireia Estefanell, i l'exnúmero 1 Pere Culell) ha mantingut una conversa amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, en la què li ha traslladat el "desànim" de la seva formació i la necessitat imperiosa d'aclarir aquesta situació.

Pascal ha expressat preocupació pel que considera que és una "espanyolització" de la política catalana a base de gravacions o escoltes a persones amb un càrrec polític. Pascal ha afirmat que si es dirimeix que hi ha una responsabilitat dels militants republicans que surten en la gravació en la seva realització o difusió espera que Esquerra "actui amb contundència com ja va fer amb Santi Vidal".

A preguntes dels periodistes sobre si ja s'havien posat en contacte amb Mireia Estefanell i Pere Culell per aclarir el que va passar, David Bonvehí ha respt un tallant: "cap mena de comentari a fer en aquest sentit".

Després Pascal ha tornat a insistir que és la formació republicana la que ha d'aclarir les circumstàncies per les quals els militants republicans sortien a la gravació i com és que ha estat filtrada als mitjans de comunicació. Per a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, és molt clar que "ERC hauria d'assumir les seves responsabilitats" en el cas si realment les té.

Tampoc ha volgut avançar esdeveniments, ja que en el context actual i amb un procés en marxa cap a la independència de Catalunya tampoc es poden descartar altres interferències externes.

En la roda de premsa l'exalcalde de Fonollosa ha justificat les seves paraules afirmat que, com a diputat i encarregat de l'organització de la formació, la seva obligació és la de 'contemplar tots els possibles escenaris' que pugui viure el país en el futur. Al mateix temps, Bonvehí ha qualificat la filtració com una vulneració del seu 'dret a la intimitat' a més d'un atac a la seva imatge i reputació.



"Un despropòsit"



Marta Pascal ha qualificat la filtració com "un despropòsit" vàries vegades durant la seva intervenció, alhora que instava la direcció d'ERC a emprendre mesures per tal d'identificar i exigir responsabilitats als autors de la gravació.

Tot i així, Pascal ha negat taxativament que l'escàndol pugui posar en entredit la continuïtat de la fórmula Junts pel Sí i ha garantit que el govern de Carles Puigdemont tirarà endavant, així com el procés sobiranista.



"Sóc independentista"

David Bonvehí, amb un posat molt seriós durant tota la compareixença, ha assegurat que "he estat, sóc i seré independentista" i s'ha mostrat sorprès per tot l'enrenou generat tenint en compta que per als dirigents d'una formació política és "una obligació" contemplar tots els escenaris possibles.

Ha volgut deixar molt clar que "aquest tema m'afecta a mí" i ha expressat el malestar que ha sentit per la situació d"indefensió" en la que considera que ha quedat. També ha agraït les nombroses mostres de suport que assegura que ha rebut.

"La independència no es guanya així", ha dit en un moment de la seva intervenció i ha advertit que per aconseguir la independència "ens hi deixarem la pell".

Pascal ha estat la responsable d'assegurar que la gravació no ha obert cap esquerda al si del govern, un fet que ha estat qüestionat per nombroses preguntes dels periodistes i que sempre ha tingut la mateixa resposta per part de la coordinadora general del PDeCAT: el rumb es manté inalterable "no afecta a la unitat de Junts pel sí ni al procés sinó a que s'han vulnerat els drets de David Bonvehí".

Pascal ha afirmat que la seva formació "no acusa a ningú", però al mateix temps hi ha uns fets que resulta evident que cal aclarir. "Si hi ha o no responsabilitats ho han de decidir ells".

Ni Mireia Estefanell ni Pere Culell han atès les trucades i missatges per xarxes socials que Regió7 els ha fet arribar per aclarir el cas.