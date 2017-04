Dimarts s'estrena l'exposició sobre Domènech i Montaner a la Plana de l'Om

El dimarts 18 d´abril s´inaugurarà a l´Espai Plana de l´Om una exposició sobre la figura de Lluís Domènech i Montaner, un dels pares del text final de Les Bases de Manresa. Sota el títol "Domènech i les Bases de Manresa. A la recerca de la Constitució Catalana perduda", l&rsq uo;exposició pretén precisament posar en valor la seva figura en l´articulat final del text. L'acte inaugural serà dimarts, a les 7 de la tarda, amb la presència de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent.

L´exposició està produïda pel Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner i comissariada per Carles Sàiz, Gemma Martí i Sergi Alcalde. Anirà acompanyada, a més, d´una xerrada inaugural, a les 8 del vespre (a càrrec del mateix Sàiz), i també d´un catàleg de més de 100 pàgines, editat pel mateix Centre d´Estudis, on s´amplien tots els continguts que s'explicaran a la conferència inaugural.

"Domènech i les Bases de Manresa. A la recerca de la Constitució Catalana perduda" s´emmarca dins els actes commemoratius de la celebració, enguany, dels 125 anys de les Bases de Manresa. La celebració es va inaugurar fa uns dies amb un acte institucional que va comptar amb la presència del President de la Generalitat, Carles Puigdemont, la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, l´alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, i altres personalitats del món de la política, la cultura i la societat catalanes.

La mostra es podrà veure des del 18 fins al 30 d´abril, i després es convertirà en itinerant. Del 2 al 30 de maig viatjarà als Pavellons Güell de Barcelona; del 5 al 30 de juny restarà a la sala d'exposicions del Centre de Lectura de Reus i del 7 al 17 de setembre a la Sala Capmany de Canet de Mar.

Un any d´actes

La commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa preveuen tot un any d´actes que pretenen acostar i donar a conèixer el llegat d´aquesta efemèride. D´entre els actes previstos, hi haurà exposicions, conferències, seminaris i concerts repartits no només per Manresa, sinó també per tota Catalunya, que conclouran el mes de març del 2018, moment en què tindrà lloc un acte solemne de clausura de la commemoració.