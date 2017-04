ERC Manresa es desmarca de les filtracions i demana unitat

ERC Manresa ha reaccionat a les informacions aparegudes als mitjans per negar qualsevol relació d'Estefanell i Culell amb la gravació a Bonvehí al local el Vermell de Manresa.

La secció local d´Esquerra Republicana de Manresa ha emès un comunicat per assegurar que el dos militants d´ERC Manresa, Mireia Estefanell i Pere Culell, estaven dinant al mateix menjador on també dinaven, entre moltes altres persones, dirigents del PDECat, amb els quals es van saludar i van estar conversant.

Tot i això, afirmen que no hi tenen cap mena de relació amb les filtracions i que són els primers interessats en que s´esclareixin els fets. Segons ERC Manresa, la situació creada no hauria d´enterbolir el projecte comú que estan construint els dos partits, tant a nivell nacional com a la ciutat de Manresa .