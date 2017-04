El PDeCAT sospita que la gravació a Bonvehí va ser feta per Estefanell i Culell

El PDeCAT sospita que ERC va fer la gravació en la qual el coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, aposta per presentar "un candidat autonomista" a les eleccions al Parlament si el procés acaba fracassant o si no hi acaba havent un referèndum, segons han confirmat fonts del PDeCAT. Tal com ha avançat 'La Vanguardia', la seva difusió ha provocat una investigació en el partit per descobrir el seu origen.

La conclusió és que la van filtrar la portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Manresa, Mireia Estefanell, i l'excandidat dels republicans a la capital de Bages, Pere Culell, que dinaven en el mateix restaurant, El Vermell, el 31 de març. A més, el rotatiu ha publicat un àudio en què se sent un breu diàleg, suposadament entre els dos republicans, en què es pregunten si ja han enviat un 'whatsapp' al seu líder, Oriol Junqueras, per comentar-li el que havia dit el número dos del PDeCAT.

Fonts pròximes a Bonvehí citades per 'La Vanguardia' han assegurat que Estefanell podria haver estat la persona que va gravar la conversa en el restaurant. Un polèmic àudio difós pel diari digital 'Eldiario.es' que està sent investigat a fons a la seu del PDeCAT.