La processó de Manresa farà un nou intent de mantenir units romans i macarens

La processó de Manresa arribarà aquest divendres a la majoria d´edat de la seva recuperació. Enguany, farà 18 anys que es torna a fer i, durant aquest temps, han estat molts els intents per evitar que, sobretot de tornada, es divideixi. L´any passat fins i tot es va bifurcar expressament en el camí de retorn cap a la basílica de la Seu, des d´on surt. Aquest any no. Aquest any totes les confraries i les entitats faran exactament el mateix trajecte tant d´anada com de tornada.

A banda de l´esforç per anar tots plegats fins al final, una altra novetat d´aquesta edició és que es recuperarà l´encuentro entre la Confraria del Natzarè i la Germandat de Nostra Senyora de l´Esperança Macarena, que fa tres anys que no se celebrava. En aquesta ocasió, però, no tindrà lloc a la plaça de Crist Rei, sinó a la Baixada de la Seu, al final de tot de la processó; és el moment en què la Mare de Déu s´inclina davant del seu fill. També com a novetat hi ha el retorn a la processó de la Confraria de la Verge dels Dolors, que feia un parell d´any que no hi participava, i serà el primer any que el seguici d´autoritats portarà el reliquiari amb la santa espina que guarda el Museu de la basílica de la Seu.



Nova comissió organitzadora



Enguany, els organitzadors de l´esdeveniment són nous. Després de tres anys fent-se´n càrrec els Armats, en aquesta edició ho ha fet una comissió integrada per membres de diferents entitats. El president és José Ignacio Muñoz Pacheco, de l´Associació Reparadora Pius IX; el vicepresident, Xavier Belmonte Andrés, de la Confraria de la Bona Mort; el tresorer, Jordi Tarrés Andrés, dels Armats, i la secretària, Raquel Delamanzanara, de la Confraria del Natzarè, a més a més de tres vocals d´altres entitats.

Segons els estatuts, portaran la direcció de l´acte dos anys, prorrogables a dos més. Pacheco explica que, en la reunió que es fa sempre en acabar la processó per valorar-la, els Armats ja van demanar que algú els rellevés. «Jo vaig muntar la meva junta i en la darrera trobada ens vam presentar i vam aconseguir tots els vots a favor, per unanimitat».

Pacheco es mostra molt engrescat amb aquesta edició. L´hora de sortida serà a 2/4 de 9 del vespre des de la Baixada de la Seu, punt en el qual acabarà després de passar per Vallfonollosa, la plaça d´en Creus, la plaça de la Reforma, el carrer d´Alfons XII, la Plana de l´Om, el carrer del Born, la plaça de Sant Domènec, el passeig de Pere III, la plaça de Crist Rei i, de tornada, el carrer d´Àngel Guimerà i, a partir de Sant Domènec, el mateix recorregut que l´anada, però a la inversa.



La Macarena estrena base



Com sempre, els Armats encapçalaran la processó i l´Esperança Macarena la tancarà. Aquest darrer pas ha canviat la base per carregar la figura, que portaran a pes 25 portants, entre homes i dones. En total, representa un pes d´uns mil quilos, i l´estructura de la base s´ha fet més gran per guanyar comoditat. Quant a la verge, Manuel Muñoz, president de l´entitat, recorda que la van estrenar en la processó de l´any passat. Es tracta d´una talla de fusta que va substituir l´anterior, de guix, que cada any havien de retocar. La germandat va comprar la talla en un poblet del costat de Màlaga i fa més de mig any que la guarden a la parròquia de la Sagrada Família coincidint amb la seva desvinculació de la Casa d´Andalusia.

En el recorregut, després dels Armats hi anirà el Pas Vivent del Crist Captiu del Poble Nou, la Confraria del Natzarè, la Unió Musical del Bages, l´Associació Reparadora Pius IX, que també du el pas a pes; la Confraria de la Bona Mort (enguany no surt el pas); la Confraria de la Verge dels Dolors, la Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Se-nyor Jesucrist (pas del Sant Sepulcre), el seguici d´autoritats, amb l´arxipreste, Joan Antoni Castillo portant el reliquiari i, finalment, la Macarena. A la Baixada de la Seu hi haurà la Dansa de la Bona Mort i una saeta de la Macarena, que també n´oferirà a Crist Rei i a la Baixada de la Seu de tornada. Els Armats faran les evolucions a Sant Domènec i a Crist Rei, on es repetirà la dansa.