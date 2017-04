Bonvehí reitera a Manresa l'aposta per l'autonomisme si el procés fracassa

Ahir, a un centenar de metres d'on es van gravar d'amagat –al restaurant El Vermell– les paraules del secretari d'organització del PDeCAT, el bagenc David Bonvehí, apostant per un «candidat autonomista» si el procés acaba fracassant, que tanta polèmica han generat, el secretari d'organització del partit es va ratificar «en tot el que vaig dir» amb tots els micros oberts a la seu del partit del carrer d'Alfons XII de Manresa.

Bonvehí va explicar que el que va dir va ser que en un estat independent el partit es presentaria a les eleccions amb un candidat que defensi aquest espai ideològic. Una segona hipòtesi seria que «les eleccions ens enganxessin al mig del procés i ja es veuria quin candidat presentaríem per culminar el procés». I la tercera seria que «desastrosament per a nosaltres no hi hagués majoria, no aconseguíssim la independència i el partit hauria de buscar un candidat que, és veritat, des d'unes eleccions autonòmiques normals comencéssim un altre cop a gestionar poder esdevenir estat independent».

Bonvehí considera que aquests escenaris «no revelen res extraordinari i els podia comentar amb tota tranquil·litat».

Acompanyat per la coordinadora general del partit, Marta Pascal, i enmig d'una nombrosa presència de mitjans de comunicació a la seu manresana de la formació, Bonvehí va anunciar que portaria a la Fiscalia el cas de la gravació realitzada i difosa sense el seu consentiment i va assumir personalment la responsabilitat de les seves paraules, deixant al marge el PDeCAT.

En nom del partit, Marta Pascal va explicar que, un cop el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha admès que les veus que s'escolten a la gravació feta al restaurant manresà El Vermell són de militants republicans (l'actual número 1 del grup municipal d'Esquerra a l'Ajuntament de Manresa, Mireia Estefanell, i l'exnúmero 1 Pere Culell), ha mantingut una conversa amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, en la qual li ha traslladat el «desànim» de la seva formació i la necessitat imperiosa d'aclarir aquesta situació.

Pascal va expressar preocupació pel que considera que és una «espanyolització» de la política catalana a base de gravacions o escoltes a persones amb un càrrec polític. Pascal va afirmar que si es dirimeix que hi ha una responsabilitat dels militants republicans que surten en la gravació en la seva realització o difusió espera que Esquerra «actuï amb contundència com ja va fer amb Santi Vidal».

A preguntes dels periodistes sobre si ja s'havien posat en contacte amb Mireia Estefanell i Pere Culell per aclarir el que va passar, David Bonvehí va respondre amb un tallant: «cap mena de comentari a fer en aquest sentit».

Després, Pascal va tornar a insistir que és la formació republicana la que ha d'aclarir les circumstàncies per les quals els militants republicans sortien a la gravació i com és que ha estat filtrada als mitjans de comunicació. Per a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, és molt clar que «ERC hauria d'assumir les seves responsabilitats» en el cas si realment les té.

Tampoc no va voler avançar esdeveniments, ja que en el context actual i amb un procés en marxa cap a la independència de Catalunya no descarta que hi hagi hagut altres interferències externes.

En la roda de premsa, l'exalcalde de Fonollosa va justificar les seves paraules afirmant que la seva obligació és la de «contemplar tots els possibles escenaris».