Esquerra afirma en un comunicat que ara és el moment del referèndum i de la unitat

Esquerra Republicana de Catalunya va fer públic ahir un comunicat titulat «Ara és el moment del Referèndum, ara és el moment de la unitat» en què lamentava la situació produïda arran de la publicació d'una conversa del coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí.



El primer que fa el comunicat és voler deixar clar que «som els primers interessats en què s'esclareixi una situació amb la qual no hi hem tingut cap tipus de relació».



Tot seguit, la formació republicana el que fa és apuntar la responsabilitat cap als «enemics del referèndum» i recordar que, aquests, «tenen moltes eines i no dubten a fer-les servir» per posar pals a les rodes al procés independentista.



Tenint això clar, alerten que «aquests fets es repetiran i cal que tots estiguem per sobre d'aquests episodis». El comunicat recorda que «estem a dos mesos de tenir data i pregunta, tal com han informat el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i la consellera de Presidència, Neus Munté. Des d'ERC demanem a tothom que actuï amb la màxima responsabilitat. Ara és el moment del referèndum i cal que tothom mostri el seu compromís inequívoc, ara és el moment de la unitat».



Acaba recordant que PDeCAT i ERC comparteixen grup parlamentari i tenen objectius comuns absolutament prioritaris i «sabrem treballar conjuntament cada dia –passi el que passi, conjurats pel referèndum– fins a assolir l'anhelat objectiu, que els ciutadans de Catalunya puguin votar i decidir si volen que Catalunya sigui un estat independent o bé seguir al Regne d'Espanya».