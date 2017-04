EUiA homenatja les víctimes republicanes al cementiri de Manresa

La secció local d'Esquerra Unida i Alternativa a Manresa va homenatjar aquest divendres les víctimes republicanes de la guerra civil amb una ofrena floral al cementiri de la capital del Bages. La formació va voler fer coincidir l'acte amb el 86è aniversari de la proclamació de la II República.

L'homenatge va comptar amb una internvenció del coordinador local d´EUiA, Ricard Sánchez, que va aprofitar el seu parlament per assegurar que cal 'recuperar la memòria històrica per a fer justícia amb totes aquelles persones que van lluitar per la República' alhora que va reivindicar posar el republicanisme 'al centre del debat ciutadà per situar la política, les institucions i l´economia al servei de les persones, a través d´una República Catalana i una Tercera República dels pobles d´Espanya'.

L'acte el va cloure l'historiador Giovanni Gabanizza, que en un breu parlament va posar en valor la tasca de la II República per a millorar les condicions de vida de les classes populars i el paper de les organitzacions obreres i d´esquerres en la seva defensa.