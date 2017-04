L'enregistrament d'amagat a Bonvehí obre una esquerda al govern de Manresa

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent (CDC), ha afirmat que una cosa és que PDeCAT i ERC preservin la solidesa del procés per sobre de tot i, una altra, el govern de Manresa, en el qual alerta que s'ha produït una «pèrdua de confiança» vers la republicana Mireia Estefanell, que n'és la número 2.

Valentí Junyent ha advertit que «tot té conseqüències», i després d'escoltar l'àudio de les gravacions i de parlar amb Estefanell, que és la primera tinent d'alcalde de la ciutat, ha declarat que «a Manresa cal esperar que ERC prengui mesures». Per a l'alcalde de Manresa, és clar que quan una persona «fa una cosa que no és prou lògica ni neta, algú ha de prendre una decisió». Valentí Junyent considera que qui hauria de prendre la decisió hauria de ser Esquerra Republicana, perquè es tracta d'un tema «prou seriós».

Per la seva part, Junyent el que posa sobre la taula és que «jo he de treballar amb gent de confiança», i la líder republicana ja no la té a causa dels esdeveniments que són coneguts per l'opinió pública.

Junyent s'ha mostrat partidari de deixar passar, si cal, el cap de setmana i dilluns, però de cara a dimarts sí que pensa que seria ineludible «veure com actuem tots plegats». El batlle ha reblat que «confio molt en la figura de Ramon Fontdevila», cap local d'ERC.