Les mones de la collita del 2017 no tenen rei

La mona de Pasqua és el producte estrella gastronòmic de Setmana Santa, sobretot per als més petits de la casa, i aquest any no és una excepció. Novetats com les Santoro Gorjuss, els Blaze i els Dinotrux apunten com a protagonistes principals en un any on la gran varietat fa que la venda quedi molt diversificada i no sigui fàcil trobar el rei indiscutible de les figuretes que coronen el tradicional pastís.

Clàssics que tornen com Tom i Jerry, Spiderman i la Bella i la Bèstia, així com els més venuts anys anteriors, com la Patrulla canina i la Frozen, tenen la seva quota de mercat. Pel que fa a les mones, no hi ha gaires canvis respecte d´altres anys: les preferides són les de mantega, fruita, nata i trufa.

Gemma Cucurella, propietària de la pastisseria Cal Cucurella, opina que «aquest any, a diferència dels anteriors, hi ha molta més varietat i això farà que no hi hagi un producte estrella». Tot i tenir ben clar que «poden destacar les Gorjuss entre les nenes i els Blaze entre els nens». D´altra banda, Puri Morales, supervisora de La Lionesa, reconeix que «els jugadors del Barça sempre es venen molt bé i les princeses Disney solen ser triades per moltes nenes».

Amb permís de les figuretes, la mona s´erigeix com a protagonista principal. Toni Pladellorens, propietari de KKO pastissers, explica que «el client per Pasqua és molt clàssic i els gustos més triats són: mantega, fruita, nata i trufa». Tot i que cada vegada hi ha més gent que demana peculiaritats com el seu pastís preferit guarnit com una mona.

Tots els establiments que comercialitzen mones estan preparats per rebre centenars de clients els propers dos dies. Tot i que la gent cada vegada és més previsora i fa el seu encàrrec amb uns dies d´antelació, encara són la immensa majoria els qui van a comprar-la diumenge o dilluns. Així ho comenta Gemma Cucurella, «cada vegada hi ha més gent que tendeix a marxar uns quants dies per gaudir de la Setmana Santa i per això compren la mona abans de marxar, però tot i això diumenge i dilluns són els dies de més venda».

Nous hàbits alimentaris més saludables i les nombroses intoleràncies que han aparegut no afecten la venda de les mones de Pasqua tal com confirma Toni Pladellorens, «la tradició de Pasqua està molt arrelada i sobrepassa aquests factors. A més a més, està molt vinculada als nens perquè a ells els fa molta il·lusió». Tot i així, Puri Morales opina que «aquests tipus de trastorns són cada cop més comuns i s´haurien de buscar solucions per als clients que tenen qualsevol tipus d´intolerància alimentària».

La mona de Pasqua és una tradició que es remunta a molts anys enrere i que ha mantingut la seva essència al llarg del temps. Gemma Cucurella recorda que «fa uns quants anys es feien mones molt més grans perquè s´ajuntava tota la família, ara són més petites».

Per a Puri Morales, en canvi, l´evolució s´ha centrat en l´elaboració de la xocolata, «ara es treballa molt més amb la xocolata i es fan productes de molta qualitat. Cada dia hi ha molts nens que es queden meravellats mirant l´aparador».

Mona de mantega i fruita o de nata i trufa, amb la Frozen o bé la Patrulla canina, però tots tres coincideixen que la combinació ideal és: mona amb ou de xocolata i una figureta perquè els nens puguin acabar la Setmana Santa jugant.