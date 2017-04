Bolquen dos cotxes a Manresa amb menys de cinc hores de diferència

Dos cotxes van bolcar ahir a Manresa amb menys de cinc hores de diferència en dos espectaculars accidents. En un dels casos, el conductor va triplicar la taxa màxima d'alcoholèmia, per la qual cosa va ser denunciat penalment.



El primer accident va tenir lloc a 3/4 de 12 del matí davant del Parc de Bombers de Manresa, a la carretera C-16, on un cotxe va bolcar després de xocar amb un altre vehicle. Els quatre ocupants del vehicle bolcat, entre els quals una nena de 2 anys i dues noies de 13 anys, van resultar ferits lleus. El conductor de l'altre vehicle també va resultar ferit de caràcter lleu.



A 1/4 de 5 de la tarda, una furgoneta va bolcar després de xocar amb un altre cotxe a la Ben Plantada, sense causar ferits. El conductor de la furgoneta va donar positiu d'alcoholèmia amb una taxa de 0,82 mg/l, el triple del màxim permès. Ni l'infractor ni l'altre ocupant de la furgoneta no van voler ser atesos mèdicament. El SEM va atendre l'altra conductora, que va resultar il·lesa