El Casino acull una mostra amb els projectes que es presenten als pressupostos participatius

La ciutadania podrà conèixer els projectes presentats en els pressupostos participatius 2017 a partir de demà en una exposició a la Biblioteca del Casino i a través d'un llibret que l'Ajuntament distribuirà a les bústies de la ciutat.



Amb l'objectiu d'oferir tota la informació i facilitar al màxim la votació, a partir de demà a les 7 de la tarda estarà oberta al públic una mostra amb informació sobre les 36 propostes que han estat seleccionades i que es podran votar per tal que es puguin dur a terme amb finançament municipal. L'exposició es podrà veure del 18 al 28 d'abril, en l'horari habitual de la Biblioteca del Casino.



El dimecres 26 d'abril, a 2/4 de 8 del vespre, es farà la presentació i defensa dels projectes seleccionats per part de les entitats/persones a l'auditori de la Plana de l'Om. A més, s'exposaran les diferents iniciatives a la plaça de Sant Domènec (29 d'abril) i a a la plaça de Crist Rei (el 6 i el 13 de maig). Del 27 d'abril al 14 de maig, els ciutadans podran escollir els projectes i podran votar a través del web municipal i l'Aplicació Viu Manresa. El dia 15 de maig hi haurà la presentació dels resultats.



Enguany s'habilitaran més punts presencials de votació, ja que l'estudi de les dades de votacions fetes l'any passat deixa clar que hi havia dues franges d'edat amb menys participació (els joves, sobretot de 16 a 18 anys, i la gent gran), i aquest any s'ha volgut fer un esforç especial per facilitar les votacions. Així, els joves i la gent gran tindran nous espais de votació en instituts i casals de gent gran, que tot just ara s'estan acabant de determinar. Cal sumar dos punts presencials més de votació, que seran l'OAC i al pavelló del Congost (27-28 abril i 2-12 de maig). També es permetrà ins-tal·lar punts de votació assistida el dia 29 a la plaça de Sant Domènec i els dies 6 i 13 de maig a Crist Rei.



El model de pressupostos participatius té una dotació de 200.000 euros, com l'any passat. Els projectes aprovats tenen un cost màxim de 50.000 euros.



En aquesta edició es triaran un mínim de quatre projectes, tot i que no es decarta que se'n puguin tirar més endavant fins a esgotar la partida de 200.000 euros. Aquest any els ciutadans particulars han pogut presentar propostes.