Cinc quilòmetres de cua en el tram de Bagà de la C-16 per un accident múltiple

Quatre vehicles es van veure implicats ahir a les 5 de la tarda en un accident múltiple a l'eix del Llobregat (C-16), en el tram del terme municipal de Bagà, segons el Servei Català de Trànsit. No es van haver de lamentar ferits, segons les mateixes fonts, però l'accident va provocar cues de cinc quilòmetres a la via perquè es va haver de restringir el trànsit a la calçada. Aquesta va ser la principal incidència a la xarxa viària de la Catalunya Central en un diumenge de Setmana Santa en què es va notar un increment de vehicles a les carreteres perquè moltes de les persones que s'havian desplaçat van preferir avançar un dia l'arribada a casa per celebrar el dilluns de Pasqua.





Operació tornada



Pel que fa a les carreteres de la Catalunya Central, on es va notar més l'increment de vehicles va ser a la C-16. En el terme municipal de la Nou de Berguedà ahir al vespre hi havia vuit quilòmetres de retencions en sentit Barcelona. A part, Trànsit va anul·lar el carril ràpid que hi ha al tram de la C-16 que passa per Berga i es va cancel·lar el carril lent de Riu de Cerdanya, com ja és habitual en els jornades en què es preveu retencions en aquesta via. Aquests van ser els punts més complicats de la Catalunya Central ahir. A la resta de carreteres no hi havia problemes. Segons el Servei Català de Trànsit, també es van registrar retencions ahir al vespre en els accessos a Barcelona i de Tarragona. Avui, darrer dia de vacances de Setmana Santa, és quan s'esperen més retencions.