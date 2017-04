El dirigent veïnal del Poble Nou presideix els geganters catalans

Fa 27 anys que va crear la colla gegantera del barri del Poble Nou de Manresa i, des de llavors, no només ha posat tota la seva passió per fer créixer l'entitat, sinó també tot el món geganter. Valentí Serra, que és el màxim responsable de l'associació de veïns, i també de la colla gegantera del barri, ha estat nomenat president de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, que aglutina els grups repartits per tot el país, per un període de tres anys.



«És un honor ser al capdavant de l'agrupació i espero fer el possible per fer més difusió del món geganter i atreure nous membres a les colles», explica. De fet, Serra coneix bé la federació perquè va ser vocal del Bages i el Berguedà i monitor de geganters. El repte més important que té ara com a màxim representant de l'agrupació és l'organització de la Trobada i Congrés Internacional de Gegants, que tindrà lloc a Reus entre el 12 i el 15 d'octubre. I és que Reus és aquest 2017 Capital de la Cultura Catalana –Manresa ho serà l'any que ve–, i aquest esdeveniment és una de les poques trobades geganteres internacionals que s'organitza en terres catalanes.



L'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya és l'entitat que coordina l'activitat. D'una banda, permetrà que els catalans coneguin el món geganter més enllà del territori català gràcies a la participació de figures i colles provinents de Bèlgica, França, Itàlia, Àustria i Portugal. D'altra banda, servirà perquè es pugui donar més difusió al món geganter català a la resta d'Europa. Així doncs, l'esdeveniment tindrà una part que se centrarà a debatre el fet geganter i que tindrà la presència d'experts en la matèria que parlaran sobre l'evolució de les figures, les festivitats en les quals participen i les diferències entre diverses zones. Però la idea d'aquesta Trobada i Congrés Internacional és fer que tothom en pugui ser partícip i pugui gaudir-ne. Per això es faran mostres de figures d'arreu i ballades conjuntes per diferents indrets de la ciutat de Reus al llarg dels quatre dies.



Com a president, Serra també s'ha marcat com a objectiu que els representants de la federació coneguin més bé el territori trepitjant-lo. Per aquest motiu es pensa convocar reunions de la directiva a diferents municipis del país. Amb aquestes actuacions i futures campanyes de captació de nous membres que possiblement tiraran endavant pensen fer créixer les diferents colles del país.





Buscant nous membres



«Hi ha grups que tenen dificultats per trobar gent nova, i fins i tot ens costa dins l'agrupació trobar vocals de cada comarca», explica. Com a constatació que el món geganter no passa pel seu millor moment, afirma que dues dècades enrere a la Catalunya Central hi havia més de quaranta colles, i ara n'hi ha 26. També és complicat trobar portadors de gegants, i per aquest motiu hi ha un grup de voluntaris de diferents colles de la regió central que es desplaça a les trobades perquè no faltin portadors per als gegants.



De fet, Serra fa una crida perquè la gent, sobretot jove, s'engresqui a formar part de la colla de geganters del Poble Nou, perquè «hi falten portadors», i si la colla no es fa més gran, la trobada anual en el marc de la festa major perilla.



Un altre aspecte a cuidar, segons Serra, és la música. «Els grallers formen part d'aquesta tradició i crec que els grups de batucades que a vegades es veuen en trobades espatllen una tradició musical molt present en el món geganter històricament», afegeix. Serra compaginarà les tasques al capdavant de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya amb les de president de l'Associació de Veïns de Poble Nou. «Per fer aquestes tasques a la vegada cal tenir disponibilitat perquè són moltes reunions i s'hi ha de dedicar molt de temps. M'he jubilat recentment i tinc el temps necessari per poder desenvolupar les tasques de representació de les entitats», assegura. Per a Serra, la clau perquè el món geganter torni a atreure gent i aconseguir més participació a les trobades és que el jovent s'interessi per aquesta tradició i el folklore del país.