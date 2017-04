Sant Jordi arribarà aquest dissabte en format de fira a la plaça Catalunya de Manresa

L'Associació de Veïns de barriada de Saldes-Plaça Catalunya celebrarà, un any més, una Fira de Sant Jordi amb parades d'artesans i alimentació. Tindrà lloc aquest dissabte i, a banda de les parades a la plaça Catalunya, inclourà diverses propostes, des d'una trobada d'intercanvi de plaques de cava, a un concurs infantil, una festa country i un concert final, al vespre, amb Canals i Ribot.

La Fira de Sant Jordi a la plaça Catalunya tindrà lloc de les 10 del matí a les 8 del vespre, amb productes de la terra i artistes. De 10 del matí a 2 del migdia hi haurà trobada d'intercanvi de plaques de cava; de 10 a 1, concurs de dibuix infantil; d'11 a 2, festa country; de 4 a 6 de la tarda, inflabes per a la mainada i taller de tatuatges infantils; de 2/4 de 5 a 2/4 de 6, combos de l'Esclat; a les 6, botifarrada i, a les 7, concert amb Canals i Ribot.

Abans, el dijous 20, al centre cívic Selves i Carner, es farà el lliurament de premis del 12è concurs literari Somnis Daurats i, l'endemà, de la fira, el dia de Sant Jordi, durant tot el matí, a la plaça Catalunya, venda de roses. El dijous 27 d'abril, al centre cívic Selves i Carner, hi haurà cant coral amb la coral Galindaina i les veus de Valldaura. El diumenge 30 d'abril, amb sortida a la plaça Catalunya a 2/4 de 9 del matí, caminada popular amb visita a un celler del Bages, i del dilluns 24 d'abril al divendres 5 de maig, al Selves i Carner, exposició de dibuixos del concurs de dissabte.