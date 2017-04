La UVic-UCC crea un nou vicerectorat per poder fer contractacions a Medicina

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha creat el nou Vicerectorat de Professorat per fer front a la imminent contractació del professorat de la nova facultat de Medicina, que s'ha de posar en marxa el curs vinent.



També per a la integració acadèmica del professorat d'UManresa. El professorat de Manresa continua depenent laboralment de la Fundació Universitària del Bages, que té autonomia de gestió dins la federació universitària però acadèmicament depèn de cada facultat. A Manresa n'hi ha dues, i aquestes, al seu torn, de l'estructura universitària.



Fins ara aquest àmbit estava vinculat al vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement. El creixement en recerca i investigació i la posada en marxa dels estudis de Medicina a partir del setembre han fet decidir la UVic-UCC a desvincular les dues àrees.



El càrrec l'ocupa Anna Ramon, doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona, que serà la responsable de proposar i coordinar la política de professorat. També dirigirà i supervisarà la gestió del professorat en coordinació amb el vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i l'Àrea de Gestió de Talent.



Ramon ha dirigit quatre tesis doctorals i ha fet dues estades de recerca a les universitats nord- americanes d'Arizona i de Harvard. Va començar a exercir la docència el 2006-2007 a la Universitat de Barcelona. També ho ha fet a la Universitat Oberta de Catalunya. El 2013 es va incorporar com a docent a la UVic-UCC, i des del 2015 fins ara ha estat directora del departament de Ciències Socials i Benestar.



Actualment és la investigadora principal en diversos projectes com «Símbols religiosos individuals en l'àmbit laboral: el cas de l'ús de la hijab en els centres sanitaris de Catalunya»; les xarxes socials en la prevenció del consum d'alcohol i una anàlisi social en les pràctiques i percepcions del consum de cànnabis.



La creació de la nova vicerectoria es va prendre a proposta del rector, Jordi Montaña. També es va nomenar Paola Galbany nova degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar.