Consulta les afectacions de les obres per millorar la connexió a la Renfe a peu

Les obres, que van començar ahir dilluns amb l'aplec de materials, tenen un pressupost de 364.458,82 euros, una previsió de durada de 4 mesos i tindran afectacions a la mobilitat. Respecte del trànsit de vehicles, hi haurà pas alternatiu regulat per semàfors a la cruïlla del pont de Sant Francesc amb la carretera C-37z (La Catalana), i a la carretera C-1411b, entre el pont de Sant Francesc i el de la Reforma, s'establirà un sol sentit de circulació (direcció estació de Renfe). Pel que fa als vianants, es tallarà completament l'itinerari entre l'estació i el pont de Sant Francesc. Es mantindrà l'accés a la zona d'aparcament.

El pont de Sant Francesc, a la carretera C1411b, a Manresa, s'utilitza pels residents a una i altra banda del riu Cardener perquè connecta el centre de la ciutat amb barris com Bellavista, torre Santa Caterina i Pare Ignasi Puig, així com amb l'estació de Renfe i el barri de la Guia. Existeix una entrada per a vianants que dóna accés al recinte de Renfe i permet un itinerari de vianants per l'interior d'aquest, a l'alçada de l'esplanada utilitzada com a aparcament, adjacent a la carretera c1411b en el seu marge dret, fins a l'estació. El pont, però connecta directament amb la carretera, i és en aquest punt on la vorera no té continuïtat. La mobilitat a peu entre els dos indrets actualment es fa per la calçada. Amb aquesta obra, els vianants podran fer l'itinerari de manera segura entre el Pont i l'estació.

De manera més detallada, l'actuació que comença representarà la construcció d'una passarel·la i vorera entre el pont de Sant Francesc i l'esplanada d'aparcament amb un tram en voladís amb estructura metàl·lica, un altre sobre murs de contenció, i un altre tram de vorera que permeti la construcció d'un espai per a pas de vianants d'1,80 metres lliures. També s'adequarà el pas de vianants existent de connexió entre la nova vorera i el passadís d'accés a l'estació de Renfe i es renovarà l'enllumenat existent.

En la presentació d'ahir a la tarda, el diputat Jordi Fàbrega va explicar que l'itinerari de vianants que es portarà a terme "és una actuació molt reivindicada per l'Ajuntament i llargament treballada, perquè es tracta d'una carretera amb una mobilitat d'uns 2.000 diaris, i on el trànsit a peu per la calçada genera una perillositat evident. Per tant, el que es busca és pacificar el trànsit, i que els vianants tinguin més seguretat i comoditat".

Fàbrega va recordar que l'actuació "suposarà que el trànsit de vianants en els 450 metres de recorregut de l'estació al pont i viceversa, es facin amb més seguretat" i va afirmar que es compta que més d'un centenar de persones passen a peu per la zona diàriament, amb un risc d'accident evident.

Al seu torn, l'alcalde de Manresa, va expressar la satisfacció per poder fer realitat un projecte en què ha fa anys que es treballa. "La Diputació finalment ho ha fet possible, tindrem uns mesos amb algunes afectacions de mobilitat però la ciutadania ho agrairà perquè molta gent es desplaça a peu des de l'estació a l'interior de la ciutat per aquesta zona. És satisfactori que el projecte comenci de manera imminent, i que millorin els itineraris de vianants per connectar amb el transport públic. Esperem que la propera tardor el projecte quedi enllestit". L'alcalde ha aprofitat per agrair a la Diputació de Barcelona el finançament de les obres a la plaça de la Bonavista a partir del traspàs de la titularitat de la carretera de Santpedor i l'aportació de més d'1,5 milions d'euros: "són dues millores e n punts significatius de la ciutat, i l'equip de govern ho valora molt positivament".

El regidor d'Urbanisme i Llicències, Marc Aloy, va posar èmfasi en l'esforç que s'està fent per millorar itineraris de vianants. Va afirmar que aquest projecte "s'emmarca en un treball conjunt amb Renfe per tal de dotar l'estació d'una vorera. És una estació que dóna directament a una calçada molt transitada, i no ofereix la seguretat adequada pels milers de persones que cada dia hi entren o en surten. L'Ajuntament va insistir que Renfe millorés les voreres, i també la connexió amb la passera de l'altra banda, que connecta amb el Pont Vell. Ara també tenim aquesta nova peça que garanteix la seguretat de vianants per la banda del pont de Sant Francesc". Segons Aloy, "cal seguir treballant en aquesta línia de fer la ciutat més accessible per a vianants" i, va recordar que tenim sobre la taula altres projectes, com el nou itinerari per a vianants i bicicletes per connectar Manresa amb Viladordis, en una carretera competència de la Generalitat, que començarà properament".

El regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Serracanta, va explicar les afectacions a la mobilitat durant els 4 mesos d'obra, principalment el pas alternatiu semaforitzat al pont de Sant Francesc i el fet que el tram de carretera del pont a l'estació serà d'un sol carril. També va recordar als viatgers de Renfe que, presentant el bitllet de tren, tenen a la seva disposició una l'oferta d'aparcar el vehicle al pàrquing de la Reforma durant tot el dia per un cost de 2 euros.



Afectacions a la mobilitat



Des d'ahir dilluns es fan treballs consistents a la reserva d'espais per aplec de material, casetes d'obra, instal·lació de senyalització d'aproximació a l'obra, etc. Amb motiu d'aquests treballs es prohibirà l'estacionament d'una part de l'aparcament situat a la c-1411b propera al Pont de Sant Francesc.

A partir de l'inici efectiu de les obres, hi haurà pas alternatiu regulat per semàfors a la cruïlla del pont de Sant Francesc amb la carretera C-37z (La Catalana).

Igualment, el tram de carretera C-1411b situat entre el pont de Sant Francesc i el pont de la Reforma (estació de la Renfe) serà d'un sol sentit de circulació (sentit estació de Renfe). Per aquest motiu, els vehicles que vinguin de la carretera C-1411b per zona de Can Poc Oli, hauran de desviar-se obligatòriament a la dreta pel pont de la Reforma.

Els vianants que vulguin anar des de l'estació fins al pont de Sant Francesc també hauran de fer-ho per un itinerari alternatiu senyalitzat, creuant en primer lloc el pont de la Reforma (llevat dels que es dirigeixin a l'aparcament).