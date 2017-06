El PSC vol que es tregui Jordi Pujol de la placa del Nou Congost de Manresa

El grup del PSC presentarà una moció al ple de dijous perquè l'Ajuntament de Manresa retiri la placa commemorativa de la inauguració del Pavelló del Nou Congost i sigui substituïda, en el moment en què la disponibilitat pressupostària ho permeti, per una altra en la qual no es citi la persona de Jordi Pujol i Soley.

El grup municipal socialista considera que aquesta acció és necessària atès que Jordi Pujol va inaugurar el Pavelló del Nou Congost, el setembre de 1992 i des d'aquell moment al vestíbul d'entrada al Pavelló hi ha una placa commemorativa d'aquella inauguració presidida pel llavors Molt Honorable President de la Generalitat.

D'altra banda, des de juliol de 2014, Jordi Pujol és un evasor confés de capitals perquè ell mateix ha reconegut "que la seva família té diners sense regularitzar a l'estranger" des de feia 34 anys enrere. A banda d'altres actuacions judicials que investiguen tota la seva família, la confessió de l'expresident de la Generalitat va significar perdre tots els privilegis derivats del seu càrrec, inclòs el tracte de Molt Honorable.

El PSC recorda en un altra moció que el ple municipal ha aprovat en dues ocasions la creació de la figura del Síndic de Greuges Municipal, i que el mateix Ple amb el vot favorable del govern municipal ha aprovat fins a dos calendaris d´aplicació "que han quedat incomplerts".

Segons el PSC, atès que les darreres argumentacions exposades en diversos fòrums per part del Govern per justificar aquests dos incompliments s´han basat sempre en la complexitat de la creació del Síndic i la manca de disposició de pressupost, però, que en cap moment s´ha convocat als Grups Municipals per avaluar una proposta de reglament i de com es podrien resoldre les complexitats que farien o no viable la creació d´aquest nou servei ciutadà.

Proposa que l´equip de govern reuneixi els Grups Municipals de l´Ajuntament de Manresa abans del 31 de juliol de 2017 per avaluar conjuntament de quina manera s´ha de poder donar compliment als acords de Ple Municipal de creació de la figura del Síndic de Greuges de Manresa.